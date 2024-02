Aveva in atto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Comiso per reati in materia di stupefacenti, il trentaquattrenne arrestato nei giorni scorsi dagli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria.

Nello specifico, transitando lungo la Strada Provinciale 5, in territorio di Vittoria, i poliziotti venivano attirati da una Fiat 600 che, alla vista della volante, aumentava la velocità per far perdere le proprie tracce ed eludere un potenziale controllo. Pertanto, gli operatori prontamente raggiungevano l’auto per sottoporre gli occupanti a controllo.

Alla guida del mezzo, veniva identificato un soggetto già noto alle forze di Polizia per i numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti ed avente in atto la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Comiso.

In considerazione della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura, l’uomo veniva tratto in arresto per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della Sorveglianza Speciale di P.S.

L’uomo, non nuovo a tali violazioni, negli ultimi anni è stato più volte denunciato e tratto in arresto per il medesimo reato.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione di Comiso e posto in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. competente.