“In un periodo particolarmente buio per le sorti dell’umanità, i figli di Dio non possono non rispondere all’invito rivolto dalla Mamma celeste a Bernadette: “Volete farmi il favore di venire qui per 15 giorni?”.

A Lei, “Regina della pace”, chiediamo di convertire i cuori induriti e di alleviare le sofferenze di tanti suoi figli, soprattutto con la preghiera del Rosario a Lei tanto cara”.

Così il rettore della chiesa di San Michele arcangelo, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, nel messaggio ai fedeli in occasione dei riti legati alle 15 Visite alla Madonna di Lourdes che vedono la rettoria della Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa come luogo di culto eletto.

Le celebrazioni hanno preso il via domenica scorsa e proseguiranno sino al prossimo 25 febbraio.

La chiesa rimane aperta ogni giorno dalle 7,30 alle 20 (orario continuato).

Domenica, inoltre, in occasione della memoria della beata Vergine di Lourdes, c’è stata la preghiera per gli ammalati. Domani, invece, 14 febbraio, la preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno.

Il 18 febbraio, la proposta di penitenza comunitaria (pane e acqua).

Ogni giorno, i riti prendono il via alle 8,15 e si concludono alle 19,15, suddivisi tra mattina e pomeriggio.

A fornire un adeguato sostegno a questi momenti a sfondo religioso Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente provinciale Gianluca Manenti che mette in evidenza le peculiarità distintive di questo appuntamento radicato nella devozione popolare.