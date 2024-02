RAGUSA – Il teatro è una forma d’arte intrinsecamente legata alla capacità di stimolare la mente, sfidare le convenzioni e offrire una prospettiva unica sulla vita.

In quest’ottica la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, si prepara ad affrontare l’audace sfida di portare in scena “La Cantatrice Calva”, una delle opere più iconiche del teatro dell’assurdo, scritta dal celebre drammaturgo franco-romeno Eugène Ionesco, che sarà sul palco della Maison GoDoT sabato 17 e domenica 18 febbraio, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, sabato 9 e domenica 10 marzo, con i seguenti orari: i venerdì alle ore 21.00; i sabati alle ore 19.30; le domeniche alle ore 18.00.

Nuova produzione della 18esima stagione di “Palchi Diversi”, questa anticommedia, come la definì lo stesso autore, è la prima opera teatrale scritta da Ionesco, una commedia delirante che sbeffeggia le convenzioni teatrali tradizionali, e che dopo il debutto infelice del 1950 riscosse un enorme successo tanto da venire rappresentata ancora oggi, e ininterrottamente dal 1957, nel piccolo teatro parigino Théâtre de la Huchette. L’opera è rappresentativa del teatro “dell’assurdo”, genere drammaturgico che diverte e apre a preziose riflessioni, e al quale la compagnia teatrale ragusana è profondamente legata, avendo già rappresentato nelle scorse stagioni, con tanto successo di critica, altre opere di questa forma teatrale.

Ne “La Cantatrice Calva”, surreale e irrazionale, il testo riflette il caos del mondo attraverso una distruzione del linguaggio. La parola è ridondante, ricca, reiterata, e usata per mettere in discussione le strutture linguistiche e sociali, aprendo una finestra sulla follia nascosta dietro la normalità apparente.

“Quando ho affrontato il linguaggio di Beckett in “Finale di partita” – spiega il regista Vittorio Bonaccorso nelle note di regia – la cosa più difficile su cui mi è toccato lavorare sono stati i silenzi assordanti, i pensieri carichi di materia che affioravano come corpi galleggianti nel nulla. Qui, al contrario, sono le parole quella materia di cui è composto il nulla: i personaggi sono immersi in un fluido composto da sillabe, vocali, frasi come pensieri non pensati, già formulati e utilizzati da marionette tragiche”.

Per lo spettacolo “La Cantatrice Calva”, Federica Bisegna, che cura anche i costumi, e Vittorio Bonaccorso, che oltre alla sapiente regia cura la scenografia, rivestiranno i panni tanto amati dei Signori Smith; insieme a loro sul palco anche Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato e Lorenzo Pluchino.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it.

Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30. Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente. È attiva una convenzione con la Libreria Flaccavento di Ragusa che permetterà ai clienti fidelizzati della storica libreria di ottenere una riduzione sul prezzo del biglietto.