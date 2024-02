Una nota della consigliera di maggioranza del gruppo Partecipiamo Città Futura, a sostegno dell’amministrazione Cassì, per segnalare la situazione di assoluto degrado nella via Capitano Cascone, a monte del Centro Commerciale Ibleo: (in calce alla nota, alleghiamo l’interrogazione comunale)

La consigliera comunale Rossana Caruso ha sollevato una questione di fondamentale importanza per la collettività della città di Ragusa, una questione riguardante il preoccupante stato di abbandono e degrado in cui versa via Capitano Carmelo Salvatore Cascone, alle spalle del Centro commerciale ibleo.

Attraverso un’interrogazione comunale, Caruso ha messo in luce le condizioni disastrose dei marciapiedi, invasi da rovi e cumuli di spazzatura, che non solo deturpano la bellezza dell’area ma minano la sicurezza e il benessere dei cittadini.

La via in questione rappresenta un’arteria viaria cruciale non solo per i residenti di Ragusa ma anche per i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi di Comiso e Vittoria, nonché per i numerosi frequentatori del Tecnomat, nell’area del Centro commerciale ibleo, visitato giornalmente da circa 2500 persone.

La situazione attuale getta un’ombra sull’immagine della comunità, veicolando un messaggio negativo di incuria che rischia di compromettere la percezione del luogo agli occhi di residenti e visitatori.

La consigliera Caruso, esponente di Partecipiamo Ragusa Futura, ha espresso la sua preoccupazione per le cause alla base di tale stato di abbandono e ha sollecitato l’Amministrazione comunale, attraverso una interrogazione indirizzata anche all’assessore all’Ambiente, a fornire spiegazioni relative alla mancata attuazione di interventi di pulizia e manutenzione.

Inoltre, ha richiesto informazioni sulle misure immediate che saranno adottate per affrontare e risolvere la situazione, insieme ai dettagli di un eventuale piano d’azione a lungo termine volto a garantire standard elevati di pulizia e decoro urbano in tutta la città, prevenendo il ripetersi di simili condizioni di degrado.

“La condizione attuale di via Capitano Carmelo Salvatore Cascone – chiarisce – mi impone, come rappresentante istituzionale, di essere messa a conoscenza delle cause che hanno determinato tale stato di abbandono e degrado e delle motivazioni per le quali l’Amministrazione non ha adottato i necessari interventi di pulizia e scerbatura.

Confido nel buon lavoro svolto in questo campo dall’Amministrazione comunale affinché misure immediate siano adottate per ripulire e riqualificare la via in questione e che tali misure facciano parte di un piano d’azione a lungo termine per mantenere alti standard di pulizia e decoro urbano in tutta la città onde evitare la trasmissione di un messaggio di incuria e trascuratezza che non possiamo permetterci”.

interrogazione consigliere Caruso su via Cap Cascone