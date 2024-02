A pochi giorni dalla tappa in Italia della Coppa del Mondo, valigie pronte per la quinta gara della stagione 2023/2024, al Cairo in Egitto.

A Torino nella prova di Coppa classificata come Gran Prix, quindi a punteggio maggiorato, buona la prova di Giorgio Avola, 23º nella classifica finale su 248 atleti partecipanti. Dopo un girone preliminare dove vinceva con un’ottima differenza stoccate tutti gli assalti, accedeva direttamente al tabellone principale a 64.

Al primo turno di diretta affrontava l’ostico polacco Wojtkowiak, superandolo per 15/9. Al turno successivo ritrovava sul percorso il ceco Choupenitch, recentemente già più volte affrontato favorevolmente, che però questa volta sorprendeva il modicano con una partenza bruciante e non dava più modo ad Avola di riprendere le redini del match. Choupenitch in evidente giornata positiva chiudeva poi la gara, che non ha visto nessun azzurro tra gli otto finalisti, al 2º posto dietro il Campione Olimpico Cheung Ka Long.

Come detto l’occasione di riscatto per i fiorettisti italiani arriva a breve giro, da giovedì al Cairo partono infatti le qualifiche per la tappa africana di Coppa del Mondo, gara che vedrà sia il fioretto maschile che femminile nella prova individuale e a squadre.

Giorgio Avola tra gli otto convocati dal commissario tecnico Cerioni, dovrà difendere il settimo posto ottenuto lo scorso anno all’ombra delle Piramidi.

Accanto alle consuete attività agonistiche, la Conad Scherma Modica vive un importante momento storico, essendo stati consegnati lunedì scorso i lavori di riqualificazione del Palamoak – Sala Scherma Comunale. Lavori avviati a seguito dell’assegnazione di un bando del PNRR a cui il Comune di Modica ha partecipato, che prevedono il rinnovo totale della struttura, l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

Così dopo oltre 20 anni di attività la Scherma Modica trasloca dal Palascherma, seppur momentaneamente, ospitando le proprie attività a poche centinaia di metri di distanza presso il palasport “PalaRizza” sempre a Modica Alta.

Poco più di un anno i tempi previsti per i lavori, periodo in cui la società modicana affronterà non pochi problemi logistici, ma con la speranza di rientrare in un moderno e confortevole Palascherma per tutti gli atleti olimpici e paralimpici che frequentano giornalmente le pedane.

Buone notizie giungono intanto anche dall’attività agonistica nazionale, con Leonardo Aprile che a Napoli nella Prova Zonale conquista il pass per la Prova Nazionale di Qualificazione Assoluta e Cecilia Raunisi, che al ritorno all’attività agonistica, conquista il podio alla prova nazionale Master di fioretto femminile ad Albignasego (PD).