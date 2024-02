Si è insediato, nei giorni scorsi, il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Ragusa, guidato da Giancarlo Cugnata, eletto per acclamazione al congresso territoriale tenutosi lo scorso 27 gennaio.

Tra i punti all’ordine del giorno la firma alla mozione in appoggio al coordinatore nazionale Antonio Tajani da parte dei cinque delegati della provincia iblea che parteciperanno al congresso nazionale in programma il 23 e il 24 febbraio.

Determinata, altresì, la definizione delle cariche interne al partito che dovranno essere distribuite all’interno del direttivo, da quella di responsabile del settore organizzazione, a quella che si occupa di enti locali, nonché le altre relative alla formazione, alla comunicazione e il tesoriere.

Votata all’unanimità, su proposta del coordinatore Cugnata, la nomina del vicecoordinatore nella persona della professoressa Lucia Bertucci da Chiaramonte Gulfi che affiancherà Cugnata nella direzione del partito. Inoltre, è stato deliberato di individuare in tutti e 12 i Comuni iblei i nuovi coordinatori comunali. Ciascuno tra questi, poi, costruirà una squadra all’interno del territorio cittadino.

L’obiettivo è di creare organismi direttivi con figure, se possibile, completamente nuove in grado di mettersi a disposizione della collettività nel rispetto dei principi ispiratori del partito berlusconiano.

Dopo che la delegazione iblea si recherà a Roma per il congresso nazionale, è stata già programmata, per la fine di questo mese, la presenza, in provincia di Ragusa, dell’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone, che farà visita ai massimi rappresentanti istituzionali del territorio, dal commissario del Libero consorzio al manager dell’Asp oltre ad alcuni sindaci della provincia.