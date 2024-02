Tutto esaurito, domenica sera, al Marcello Perracchio di Ragusa per la Stagione del sorriso proposta da Teatro in primo piano. In scena, Eduardo e Salvo Saitta che hanno proposto un classico di Eduardo De Filippo con “Non ti pago”.

Una pièce molto applaudita anche per la capacità degli attori, diretti da Antonello Capodici, di sapere interpretare al meglio il messaggio che l’autore ha voluto trasmettere al pubblico.

Il protagonista è Ferdinando Quagliolo (interpretato da Eduardo Saitta), erede di un banco lotto, giocatore, ma allo stesso tempo anche sfortunato. Mario Bertolini, il suo impiegato, nonché corteggiatore della figlia Stella, invece, è molto fortunato e vince 4 milioni di lire, giocando 1, 2, 3 e 4, numeri che gli sono stati dati in sogno dal padre di Ferdinando.

Ferdinando non riesce ad accettare che il suo dipendente abbia vinto quella somma con i numeri del padre. Quindi, si impossessa del biglietto e rivendica la vincita che, a detta sua, dovrebbe appartenergli di diritto. Per poterlo fare, si rivolge all’avvocato Strumillo e al parroco don Raffaele, i quali cercano di convincerlo a lasciare la vincita a Bertolini, perché sarebbe rimasta in famiglia, in quanto il ragazzo desidera sposare Stella. Egli non si dà pace e minaccia l’uomo con una pistola che fa scaricare da Aglietello, il suo aiutante. Quest’ultimo, però, si rivela essere dalla parte di Bertolini e, per questo motivo, lo informa dei piani di Ferdinando per incastrarlo. Le minacce di Ferdinando non funzionano, così, preso dall’ira, punta la pistola al petto di Mario, ma lo ferisce alla testa. Viene accusato di lesioni e per dimostrare che la pistola fosse scarica, la punta al pavimento e inaspettatamente parte un colpo anche se a vuoto. A causa di tutto ciò, Ferdinando rischia la pena dell’ergastolo e lancia a Bertolini delle maledizioni, rivolgendosi al ritratto del padre defunto. Un grande classico, dunque, con un nuovo allestimento che ha visto per protagonisti un’amatissima coppia di attori catanesi che, non a caso, nel finale, sono risultati applauditissimi dal pubblico presente.