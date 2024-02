La Cappella Universitaria di Ragusa, in occasione della Quaresima 2024, invita a partecipare a tre ap-puntamenti con la Parola di Dio.

L’itinerario di Lectio Divina si intitola “Le domande di Dio” e sarà ospitato per tre lunedì, con inizio alle 21, nella chiesa di San Tommaso a Ibla.

Si tratta di incontri per universitari, famiglie e per tutti coloro che desiderano confrontarsi con la Sacra Scrittura in questo periodo di Quaresima.

A guidare la Lectio Divina sarà don Paolo La Terra.

Si inizia lunedì 26 febbraio con “La gente chi dice che io sia?” (Mc 8,27-33); si prosegue lunedì 4 marzo con “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” (Mt14,22-36); e si conclude lunedì 11 marzo con “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” (Gv 20,11-18).

Ai partecipanti è chiesto di portare la Bibbia ed è previsto anche un servizio di babysitter per i bambini delle famiglie che parteciperanno. Per info: padrepaolo@gmail.com. .