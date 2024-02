Si sono concluse ieri le 15 visite alla Madonna di Lourdes. L’ultimo appuntamento è stato quello in programma sino a sera con le funzioni religiose in programma, dallo scorso 11 febbraio, nella chiesa di San Michele arcangelo a Ragusa, con le iniziative per onorare la Vergine e le preghiere allo scopo “di convertire i cuori induriti – dice il rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo – e di alleviare le sofferenze di tanti suoi figli, soprattutto con la preghiera del Rosario, alla Madonna di Lourdes tanto cara”.

Dopo la benedizione delle mamme in attesa, si sono pure conclusi i momenti speciali.

Notevole la partecipazione di fedeli al momento conclusivo. Sino a ieri, la chiesa, che è rettoria della cattedrale San Giovanni Battista, è stata aperta ogni giorno dalle 7,30 alle 20, orario continuato.

La mattina c’è stata la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. Poi la santa messa e l’esposizione del Santissimo Sacramento. Nel pomeriggio, invece, si è tenuta la preghiera di adorazione e la benedizione eucaristica, quindi il Rosario e la lettura dell’apparizione. A seguire la santa messa. Subito dopo, la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione a cura dell’Unitalsi sottosezione di Ragusa.

A dare manforte all’iniziativa Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti. “Sono state – dice – iniziative religiose molto intense e significative. E, soprattutto, molto sentite da una grossa fetta della città. Noi crediamo che iniziative del genere ancorino ancor di più le comunità locali alle proprie radici”. Le celebrazioni sono state trasmesse in diretta su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Fb Radio Karis, sul canale Youtube Radio Karis Ragusa e sul sito www.cattedraletv.it. Per dare proprio a tutti la possibilità di seguirle.