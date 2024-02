Un punto che consente di smuovere la classifica. Ottenuto, però, con molto rammarico. Perché gli azzurri avrebbero senz’altro meritato qualcosina in più. Soprattutto per quanto fatto vedere, in relazione alla determinazione e alla tenacia, dalla metà della ripresa in poi.

È finita 1-1 tra Ragusa e Nuova Igea una gara godibilissima dal punto di vista dello spettacolo, tra due squadre che hanno giocato a viso aperto e senza mai chiudersi in difesa.

A sbloccarla, dopo 22 minuti, il rigore di Reinero, propiziato da Romano che nell’area di rigore giallorosa si era procurato il penalty dopo essere stato atterrato da Calafiore.

Nella ripresa, al 10’, è arrivato il gol fortunoso dell’attaccante Di Piedi che ha sfruttato una parabola imprendibile, aiutata dal vento, mettendo fuori gioco il portiere azzurro.

A proposito di quest’ultimo, Andrea Grasso, classe 2006, occorre annotare il suo esordio in assoluto tra i pali. E lo ha fatto senza fare rimpiangere il titolare Freddi, con una serie di parate, soprattutto nella fase iniziale del match, che lo hanno fatto applaudire da tutti i tifosi.

È stata una gara vera, intensa, agonisticamente molto tirata – sottolinea l’allenatore delle aquile, Giovanni Ignoffo – in cui avevamo legittimamente sperato di potere raccogliere qualcosa in più sebbene l’Igea arrivasse da ben cinque vittorie di fila e quindi, assieme al Trapani, risultasse la squadra più in forma di questa fase della stagione.

Noi abbiamo cercato di domarla e subito abbiamo compreso che avremmo potuto ottenere molto di più.

Si è giocato con estrema velleità da una parte e dall’altra, con continui capovolgimenti di fronte che hanno dato vita a contropiedi interessanti. Poi, nel secondo tempo, soprattutto quando abbiamo subito il goal, abbiamo provato in qualche modo a ripassare di nuovo in vantaggio e abbiamo creato una serie di occasioni pericolose, quella più nitida capitata sui piedi di Reinero, che però non siamo riusciti a trasformare in rete. Davvero un peccato perché i ragazzi hanno dato vita a una prestazione davvero importante. Avevo chiesto una partita senza sbavature e così è stato. Neppure nell’occasione del gol subito da parte nostra posso dire che ci sia stata una imperfezione nel reparto difensivo perché è partito questo tiro dalla destra che voleva essere forse un cross e che, aiutato dal vento per l’appunto, si è trasformato in una conclusione imparabile, con la complicità anche del palo. La nostra squadra ha risposto in maniera efficace alle sollecitazioni e siamo sulla buona strada affinché, con le partite che ancora restano da giocare, si possano ottenere quei punti necessari per puntare il più in alto possibile”.