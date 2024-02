Legambiente, con il patrocinio del Comune e della SRR ATO 7, organizza, a Ragusa, un incontro sul tema “ La gestione dei servizi di Igiene ambientale “, presso il palazzo del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale ) in viale del Fante, venerdì 1° marzo, alle ore 9.00 .

La conferenza sarà un’occasione, nell’anno in cui si iniziano a rinnovare gli appalti, per discutere sugli strumenti e le esperienze per ottimizzare i costi, incrementare i risultati ambientali e migliorare la gestione dei contratti di igiene ambientale.

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti e consulenti della Fondazione IFEL dell’Anci, amministratori e tecnici di imprese del settore pubblico, professionisti del settore e sindaci coinvolti nel dibattito sulla migliore gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Tra gli altri Raphael Rossi, professionista esperto nella progettazione e gestione dei rifiuti che ha redatto il “Dossier sul costo dei rifiuti in Sicilia” commissionato da ANCI SICILIA e contenente l’analisi comparativa delle spese sostenute dai Comuni per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle frazioni

differenziate in Sicilia con altre realtà italiane.

Sarà presente anche l’avv. Giovanni Giaretti, esperto di diritto amministrativo e sulla tutela della Libera concorrenza che ha assistito l’ANCI Sicilia nel ricorso presentato all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sul costo dei rifiuti in Sicilia.

In particolare, durante la conferenza saranno affrontati i seguenti temi: – Il coinvolgimento degli utenti, i sistemi premiali e l’approccio PAYT e KAYT .

I sistemi di tariffazione puntuale (Pay-as-you-throw – PAYT) si basano sul principio “chi inquina paga”: prevedono che gli utenti paghino in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta e forniscono incentivi alla raccolta dei rifiuti riciclabili e alla riduzione di quelli indifferenziati.

L’“informazione puntuale” (Know-as-you-throw – KAYT) è un approccio innovativo sviluppato nell’ambito con l’obiettivo di ridurre i rifiuti urbani attraverso strumenti di conoscenza e persuasione dei cittadini. Il convegno offrirà l’opportunità di conoscere le nuove strategie di gestione dei rifiuti, di applicazione equa della TARI e incontrare altri amministratori pubblici che la stanno sperimentando.