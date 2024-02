RAGUSA – L’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, suggestiva location nel cuore del centro storico del capoluogo ibleo che accoglie la 29esima stagione concertistica internazionale di “Melodica – La musica dell’anima”, ospiterà sabato 2 marzo, alle ore 20.30, “Una Noche Española”, un imperdibile evento che, grazie alla pluripremiata pianista Paula Coronas, offrirà al pubblico un’immersione totale nei ritmi appassionati, nei suoni vibranti e nelle melodie avvolgenti della Spagna.

Interprete eccezionale, Paula Coronas, con la sua maestria e la sua sensibilità, proporrà un repertorio affascinante che incanterà gli spettatori ricreando le atmosfere calde e appassionate delle “notti spagnole”. “Paula Coronas è una virtuosa del pianoforte e la sua interpretazione delle melodie spagnole è straordinaria – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Sarà una serata all’insegna della bellezza, le note danzeranno nell’aria e il ritmo avvolgerà i presenti”.

La pianista Paula Coronas ha completato brillantemente i suoi studi musicali presso il Conservatorio Superiore di Musica di Malaga. Si è perfezionata al Conservatorio Reina Sofía di Madrid.

Ha lavorato sulla specialità della musica spagnola con grandi maestri. È stata insignita del Premio Andaluso dalla Junta de Andalucía e del Premio Cultura della Federazione degli Atenei dell’Andalusia per il suo contributo alla diffusione musicale.

L’Ateneo de Córdoba le ha conferito il più alto riconoscimento “Silver Lunch Box” per la sua carriera artistica. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e ha tenuto numerosi recital e concerti con l’Orchestra in Spagna e in numerosi paesi europei come Germania, Francia, Italia, Portogallo, Romania, Ungheria. Vanta una vasta discografia e numerose registrazioni per la Radio e la Televisione in canali regionali e nazionali.