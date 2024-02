Un sempliciotto parroco di provincia dai modi grossolani è costretto, suo malgrado, a dirimere l’intreccio amoroso tra due giovani che viene osteggiato dalle rispettive famiglie.

Sarà Salvo Purromuto a interpretare padre Attanasio in ‘Fiat Voluntas Dei’, la brillante commedia scritta da Giuseppe Macrì nel 1935 che fu uno dei cavalli di battaglia di Angelo Musco e che sarà proposta domenica 3 marzo per l’edizione 2024 di Ragusa Ride.

Al Teatro Badia di corso Italia, l’inizio è fissato alle 18,30, biglietto 10 euro. La regia è di Giuseppe Ferlito che ne ha pure curato l’adattamento. La rassegna di teatro comico, invece, vede la direzione artistica di Maurizio Nicastro.

“E’ la compagnia del Teatro del Pero di Comiso – sottolinea quest’ultimo – a portare questa attesa rappresentazione sul palcoscenico della Badia. Un appuntamento molto sentito perché stiamo parlando di un grande classico che in pochi forse non hanno visto e che, in molti, hanno intenzione di applaudire.

Sarà l’occasione giusta, inoltre, per vedere all’opera la compagnia comisana che ha sempre dato prova della propria notevole bravura e che intende intrattenere il nostro pubblico con la propria proverbiale maestria. Non vediamo l’ora di applaudirli”. Per info e prenotazioni 333.4183893.