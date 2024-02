Anticipa a venerdì 1° marzo, alle 21,15, la Passalacqua Ragusa che, in diretta Raisport, sarà impegnata con la Oxygen Roma dopo il buon successo di sabato scorso in quel di Sassari.

La società ritiene che l’anticipo sarà comunque importante per la realtà sportiva biancoverde, per la diretta televisiva, quanto ai benefici per la città abbiamo molte riserve, alla luce di precedenti dirette che, a stento, hanno ripreso la partita, a beneficio esclusivo degli spazi pubblicitari.

Nonostante la serata settimanale e il pubblico normalmente esiguo sulle tribune, la società auspica una cornice di sportivi adeguata all’evento.

L’impegno contro la squadra romana non dovrebbe essere insormontabile, e l’ultima prestazione fa ben sperare per l’esito dell’incontro.

“Siamo reduci da due belle vittorie in campionato, ed è chiaro che in questo turno dovremo cercare di capitalizzare questo impegno casalingo – conferma coach Lino Lardo – Roma è formata da giocatrici temibili, quindi ci sarà da affrontarle con la massima concentrazione.

Rispetto all’andata, quando vincemmo allo scadere, pensiamo di essere migliorati come gruppo e questi passi avanti dobbiamo dimostrare di averli fatti. Il fatto di potere avere il calore del nostro pubblico dovrà essere un ulteriore fattore perché ogni passo in classifica da ora in poi sarà determinante”.