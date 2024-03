VITTORIA – Ritorna a maggio “Scenica Festival”, l’attesa rassegna siciliana che trasforma la città di Vittoria in un crocevia di arti e culture facendone un palcoscenico di artisti provenienti da più parti del mondo. Organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti, col patrocinio del Comune di Vittoria e il sostegno della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, questa sedicesima edizione si svilupperà su tre fine settimana, dal 10 al 26 maggio.

Ancora una volta i più suggestivi luoghi del centro storico, tra i quali il Teatro Comunale Vittoria Colonna, recentemente riaperto al pubblico, accoglieranno spettacoli di teatro, circo contemporaneo, musica, danza, workshop, incontri e installazioni per un festival che ha nella multidisciplinarietà e nella contaminazione di linguaggi la sua principale cifra stilistica.

Scenica continua il suo percorso di crescita e per questa edizione si prevedono 27 compagnie provenienti da tutta Europa, circa 100 artisti, più di 50 repliche, tra cui 6 prime nazionali e 7 prime regionali: una macchina organizzativa che coinvolge uno staff di 50 persone a cui si aggiunge tutto il personale esterno, ma soprattutto un pubblico sempre più numeroso e caloroso.

Tanti i nomi di rilievo, tra nuove presenze e felici ritorni, che porteranno la loro arte a Vittoria.

Ad aprire questa edizione sarà una delle artiste più attese, Cristiana Morganti, storica e iconica danzatrice solista del Tanztheater di Pina Bausch, che presenterà per la prima volta in Sicilia il suo “Jessica and me”.

Tra gli altri appuntamenti in programma da non perdere il debutto del nuovo progetto di Circo El Grito in collaborazione con Wu Ming Foundation, il pluripremiato “Hamelin” di Factory Transadriatica e l’imperdibile prima nazionale dello spettacolo di nouvelle magie “Chapiteau Magique” della compagnia belga Doble Mandoble.

E ancora i ritorni di Zaches Teatro con “Cappuccetto Rosso”, facente parte della Trilogia della fiaba, e dell’acro-danzatore Piegiorgio Milano con il debutto italiano del nuovo spettacolo, “Fortuna”.

Anche in questa edizione 2024 ritorna la sezione “Raccordi” realizzata in collaborazione con i progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area, che rappresenta un’occasione di dialogo interculturale attraverso momenti di connessione tra le comunità locali.

Altra riconferma il progetto “SceniCall”, che consiste in un contributo al sostegno di nuove produzioni, vinto quest’anno dalla Compagnia Nonni’s di Torino, che debutterà a Scenica.

Novità del 2024 è la sezione “Territorio”, che include appuntamenti che mettono in risalto l’espressione artistica della provincia iblea.

In questa edizione si rafforza lo spirito ecologico del festival, sia attraverso la scelta di alcuni spettacoli, come il concerto dei congolesi Fulu Miziki Kollektiv che creano dagli scarti i loro strumenti e le loro maschere, o la Compagnia Riciclo che con la loro giostra “Carosello a pedali” offriranno un divertimento ecosostenibile ai bambini, ma anche attraverso una scelta di struttura organizzativa e logistica del festival, che quest’anno prevede l’ultimo weekend (25 – 26 maggio) interamente programmato nei giardini pubblici della città, la Villa Comunale – e che, con allestimenti poco invasivi e spettacoli gratuiti, ne faranno la location ideale per una grande festa green.

Per maggiori info: http://www.scenicafestival.it, o santabriganti@gmail.com, o 0932.1910888 –328.5782765. Canali social https://www.facebook.com/scenicafestival/ e Instagram