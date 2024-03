I Play-In Gold della Virtus cominciano domenica pomeriggio, in Puglia, dove la squadra di coach Gianni Recupido affronta la White Wise nella prima sfida della seconda fase del campionato di Serie B Interregionale. Ragusa parte dai 6 punti ottenuti nella prima fase per conquistare il pass per la disputa dei playoff.

Come ha sottolineato l’ala ragusana Ugo Simon, il livello della sfida e il valore degli avversari aumenteranno. Ci saranno squadre con giocatori di talento, che potranno mettere in difficoltà la formazione iblea.

“All’interno di una singola partita si commettono degli errori, ci sono alti e bassi, ma ciò che non deve mai mancare è l’energia. Noi siamo molto giovani e ce ne mettiamo tanta, a volte anche sbagliando. Ma è un elemento fondamentale per trasmettere fiducia ai compagni e aiutarci l’un l’altro a produrre il massimo sforzo” ha detto Simon.

Recupido non sottovaluta l’avversario: “Loro sono esperti, noi non dobbiamo snaturarci, sarà fondamentale per Ragusa provare a controllare il ritmo.

Monopoli è una squadra esperta. Amoroso lo conosciamo tutti, è giocatore di grande caratura, ma anche molti dei suoi compagni sono dei “volponi” di questa categoria. Dobbiamo essere furbi e bravi a giocare la nostra pallacanestro e imporre il nostro gioco. Sappiamo che ci saranno difficoltà durante la partita, ma dobbiamo andare dritti per la nostra strada”.

“La chiave di domenica, infatti, sarà scendere in campo con le idee chiare e prendere da subito ritmo. Saranno fondamentali concentrazione e agonismo – ha aggiunto l’allenatore – siamo curiosi di conoscere le qualità tecniche e tattiche delle formazioni dell’altro girone. Mi aspetto squadre organizzate e ben allenate, con giocatori di livello. Tutto ciò è molto stimolante”.

La partita contro Monopoli si disputerà alle 18 alla Tensostruttura di via Pesce. Arbitrano i signori Iaia e Serse di Brindisi. I padroni di casa partono da 4 punti in classifica, frutto di un paio di vittorie ottenute contro le formazioni di vertice del girone di provenienza (Campania e Puglia).

Il calendario, dopo la trasferta di domenica, riserva alla Virtus due partite casalinghe, al PalaPadua, contro Salerno e Molfetta, mentre il girone d’andata della Conference Sud si chiuderà ad Angri.