Questa mattina, presso la Commissione Lavori Pubblici all’ARS, l’Onorevole Ignazio Abbate ha incontrato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e il Direttore Generale dell’assessorato per chiedere l’inserimento di quattro opere vitali non solo per i territori di Modica, Pozzallo e Ispica ma più in generale per tutto il comprensorio ibleo, nell’elenco delle opere finanziate con i Fondi Sviluppo e Coesione.

Con lui, in rappresentanza dei comuni coinvolti dagli interventi, i consiglieri comunali di Ispica Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo e Giovanni Muraglie, in rappresentanza del Comune di Scicli la presidente del Consiglio, Desirè Ficili e la consigliera Stefania Muriana, per il Comune di Pozzallo la Presidente del Consiglio Comunale Quintilia Celestri e l’Assessore Stella Morana.

Le opere in questione, come annunciato la scorsa settimana, sono il tratto di autostrada Modica – Scicli, la circonvallazione di Modica, il completamento della Pozzallo- Ispica e la circonvallazione di Pozzallo recentemente chiusa a causa delle condizioni pietose in cui versa.

“Per le prime tre opere– commenta l’esponente della DC – abbiamo ricevuto la massima disponibilità da parte dell’Assessore Aricò ad inserirle nei Fondi di Sviluppo e Coesione 2021/2027.

E questa è la prima buona notizia per il nostro territorio che arriva dalla seduta della commissione di oggi.

Per quanto riguarda la circonvallazione di Pozzallo ci sarà a breve un sopralluogo dei tecnici del dipartimento delle infrastrutture per constatarne le condizioni e programmare immediatamente i lavori di somma urgenza per la riapertura.

Quindi ci sarà la visita dell’Assessore che si incontrerà con l’Amministrazione pozzallese per discutere dell’inserimento dell’opera nei fondi di programmazione.

Non possiamo che ritenerci soddisfatti dell’esito dell’audizione per la quale voglio ringraziare naturalmente l’assessore Aricò e il dirigente Lizzio e naturalmente il collega on.Carta che in pochi giorni, dando massima priorità all’argomento, ha organizzato l’audizione presso la Commissione da lui presieduta.

Grazie ad una collaborazione istituzionale a vari livelli si possono ottenere grandi risultati per tutto il nostro territorio”.