Gregorio Lenzo, 47 anni, sposato con due figli, gioielliere, è stato riconfermato alla guida di Confcommercio Vittoria.

L’elezione è avvenuta a completamento delle procedure elettorali di questi ultimi giorni in città.

Assieme a Lenzo, eletti i componenti del consiglio direttivo: Salvatore Guastella, Luca Corbino, Daria Miccichè, Mario Olivetta, Francesco Iacono, Emanuele Occhipinti, Serena Arianna, Leonardo Ferrigno. Guastella e Corbino sono stati indicati come vicepresidenti sezionali.

Lenzo, da tempo operante nel sistema Confcommercio, presidente Ebt Ragusa, profondo conoscitore delle dinamiche interne all’organizzazione di categoria, dopo avere ringraziato chi ha espresso la preferenza nei suoi confronti, ha illustrato il manifesto del suo impegno per il prossimo futuro.

“Punteremo al rilancio del commercio di prossimità – ha detto – del valore del negozio sotto casa come aggregatore sociale e presidio di socialità, alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale artistico, enogastronomico dei territori di Vittoria e Scoglitti, in poche parole punteremo alla valorizzazione del bello declinato in tutte le sue forme”.

“Bellezza, qualità e futuro delle prossime generazioni – ha proseguito – non ci sono dubbi che per questi driver servono competenze e conoscenze. Ecco che come Confcommercio abbiamo lavorato puntando a mettere insieme queste qualità e dobbiamo dire che dall’esito delle elezioni è venuta fuori una squadra che esprime una rappresentatività economica con conoscenze, esperienze, buone pratiche indispensabili per vivere questi tempi difficili provando a trasformare i punti di debolezza in un diverso modo di agire, di vivere e di essere. Per fare in modo che diventino, insomma, punti di forza”.

A Lenzo gli auguri di buon lavoro da parte del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome di tutto il sistema. “Quella di Gregorio Lenzo – spiega Manenti – era una conferma scontata per il buon lavoro svolto in tutti questi anni. Abbiamo sempre sfide più complesse da affrontare dinanzi a noi. Ma siamo certi che riusciremo a fronteggiarle, così come sempre fatto, con l’auspicio di concretizzare risultati di ampio spessore a beneficio della crescita economica del territorio e dei nostri associati”.