Sono stati quattro giorni di festa quelli che la parrocchia Maria Ss. del Rosario e la comunità di Pedalino hanno condiviso con il vescovo monsignor Giuseppe La Placa, impegnato in un’altra tappa della sua visita pastorale. «Si è respirata – ha commentato al termine il parroco monsignor Salvatore Burrafato – aria di famiglia. Tra il vescovo e la gente di Pedalino si è subito creato un sentimento reciproco di stima e simpatia.

Tutti sono rimasti meravigliati dalla semplicità con la quale il vescovo è entrato nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nella vita di Pedalino, diventando subito uno di noi. Un clima veramente bello. Abbiamo vissuto giorni che non dimenticheremo e faremo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti».

L’abbraccio della gente, in effetti, è stato caloroso sin dal momento dell’accoglienza e subito ricambiato.

Il vescovo, nel corso dei suoi appuntamenti, ha scoperto una realtà vivace sia dal punto di vista culturale che imprenditoriale, aperta al mondo ma ancora radicata nella fede e nei valori del Vangelo.

Facile entrare in sintonia e trovare momenti per accrescere la conoscenza e l’amicizia, per scambiare idee, condividere progetti, per fermarsi a pregare insieme.

Coinvolgenti gli incontri nelle aziende per lo più dedite all’agricoltura e alla zootecnica, con le associazioni culturali (tra cui la polisportiva Pedalino, il corpo bandistico Rossini, l’Avis), con le rappresentanze del territorio (il sindaco Maria Rita Schembari, il consigliere comunale Gaetano Scollo, la delegazione comunale), con i consigli pastorale e degli affari economici, con gli anziani e le persone malate, nelle famiglie, con gli studenti e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria dell’istituto comprensivo Gesualdo Bufalino guidato dalla dirigente Romina Bellina.

L’incontro con i catechisti e con i bambini dell’iniziazione cristiana è stato tra i più vivaci, così come quello con le giovani coppie sposate da meno di dieci anni. Il vescovo ha apprezzato la creazione di questo gruppo e ha incoraggiato le 13 coppie presenti a proseguire in questo percorso benedicendo tutte le famiglie.

Il vescovo ha anche suggerito riprendere la tradizione dell’Infiorata in occasione del Corpus Domini.

Prima di andar via ha voluto incontrare anche i familiari del compianto padre Rosario Dimartino, che hanno donato al vescovo alcuni libri.

E poi la sorpresa con il giro per le strade della frazione in sidecar tra la gente divertita che ha dato l’arrivederci a monsignor Giuseppe La Placa.

La prossima visita pastorale toccherà, da domenica 10 al 17 marzo, la parrocchia Santa Maria di Portosalvo e la comunità di Scoglitti.