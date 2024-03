Zodiaco e fiori. E’ il titolo della personale dell’artista ragusana Mariella Guastella che sarà inaugurata domani, venerdì 8 marzo, alle 19, nella sede del Vitaliano Brancati, in via Aleardi 18 a Scicli.

Una ventina gli acquerelli che saranno fruibili dai visitatori e che mettono in relazione il tema dei fiori, più complessivamente della natura, con i segni zodiacali.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 9 aprile. “Grazia, delicatezza, eleganza – scrive il critico d’arte Paolo Nifosì nel presentare un appuntamento di notevole pregio artistico – si notano in una mano sicura nel disegno e nel controllo di una materia non facilmente governabile quale l’acquerello.

Prevalgono nelle attenzioni di Mariella Guastella i fiori, le piante, la natura e se, per un verso, i fiori e le foglie sono dominanti, per l’altro verso, affrontando il tema dello Zodiaco, Mariella ha reinventato l’iconografia preminentemente teriomorfa che popola la volta celeste, rendendo natura terrestre quei puntini luminosi a occhio nudo che solo i cannocchiali, sempre più potenti, ci hanno permesso di conoscere nella loro consistenza materiale straordinariamente affascinante”.

La critica d’arte Alida Maria Sessa sottolinea che “guardando i lavori di Mariella Guastella ci si accosta a una sensibilità purissima che lavora molto sul pochissimo, spia di una spiritualità che sposa un minimalismo raffinato, riposante, colto, per giocare di volta in volta con il soggetto prescelto. Lo zodiaco respira un passo doppio, inedito, suggestivo che meriterebbe una visione diretta dal vivo per apprezzare in pieno lo stile di Guastella e la visione interiore del mondo che ne è alla base”.