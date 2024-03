“Anche quest’anno ci prepariamo a celebrare la festa in onore del santo patriarca. Egli con la sua vita casta e il suo umile esempio ci insegna a metterci a disposizione di Dio. Siamo chiamati a fare discernimento nella nostra vita per le scelte da compiere e proprio San Giuseppe è stato un uomo di discernimento. Egli si interroga, si chiede, comprende ed attua ciò che gli domandava Dio. Anche noi, alla luce della parola di Dio, interroghiamoci e chiediamoci se stiamo realizzando il progetto di Dio oppure i nostri progetti”.

È questa una parte del messaggio rivolto ai fedeli da parte del sacerdote Riccardo Bocchieri, parroco della chiesa di Santa Maria di Portosalvo, a Marina di Ragusa, dove i festeggiamenti in onore di San Giuseppe sono particolarmente attesi dall’intera comunità.

Il solenne novenario in preparazione alla festa prenderà il via domani, venerdì 8 marzo e proseguirà sino a sabato 16. Domenica 17, invece, si terrà la festa esterna con la processione e, naturalmente, il 19 la celebrazione della solennità liturgica.

Ogni giorno alle 17,15 sono in programma le preghiere comunitarie del Santo Rosario e la coroncina a San Giuseppe. Alle 18, poi, ci sarà la santa messa. Il triduo in preparazione alla festa, invece, si terrà giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 marzo e sarà predicato da fra’ Luca Bonomo, ofm cap.

In particolare, domani, il solenne scampanio delle 17,30 aprirà i festeggiamenti in onore del santo patriarca. Alle 18, poi, nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo la funzione religiosa.

Sabato la celebrazione eucaristica delle 18 sarà animata dai ragazzi del catechismo mentre alle 20,30, presso la tensostruttura dei campetti Gesuiti, si terrà il memorial Elio Manenti.

Lunedì alle 18 la celebrazione eucaristica sarà animata dalla Caritas parrocchiale e San Vincenzo de Paoli.

In questa giornata saranno raccolti beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia.

Durante le giornate della festa, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale di Ragusa, effettuerà un servizio straordinario di pulizia.

Maggiore attenzione quando si terranno gli appuntamenti clou del programma per fare in modo che i siti che ospiteranno le iniziative celebrative possano presentarsi nella maniera più decorosa possibile.