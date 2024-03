Due ospiti d’eccezione e un pomeriggio da ricordare, condito dalla presenza dei gruppi minibasket della Virtus sul parquet del PalaPadua, a Ragusa.

Lunedì, nel capoluogo ibleo, è andata in scena un’altra tappa siciliana del progetto “Camminare insieme”, un’occasione d’incontro fra il Settore Nazionale Minibasket e Scuola della Fip con le società sportive, i bambini, gli istruttori, i dirigenti e le famiglie.

Il Responsabile Nazionale Minibasket, Maurizio Cremonini, assieme a Roberta Regis, componente dello staff tecnico federale, sono stati ospiti della Virtus Ragusa, rappresentata da Alessandro Vicari in qualità di Responsabile Minibasket della società.

Cremonini e Regis hanno diretto tre distinti gruppi di allenamento, per circa un’ora a testa, cominciando dalla categoria “Esordienti”, per poi dedicarsi ad “Aquilotti” e “Scoiattoli”.

Una giornata di grandi stimoli e sano divertimento, con un messaggio annesso: l’importanza del ruolo educativo demandato agli istruttori di minibasket e alle società sportive di pallacanestro, che rivestono un ruolo di primo piano nella crescita e nella formazione dei più piccoli, cioè gli atleti e i cittadini del futuro.

È stato un vero piacere ospitare i due istruttori federali – dice Alessandro Vicari -. È in questi momenti di condivisione che aumenta la consapevolezza del nostro ruolo, che se da un lato si accompagna alla prerogativa del gioco, dall’altro diventa uno strumento utile per stimolare la crescita dei ragazzi sotto il profilo umano e caratteriale. La partecipazione dei bambini e delle loro famiglie ci ripaga degli sforzi che in tutti questi anni, come società sportiva, non abbiamo mai trascurato. La cura dei giovani e la ricerca di un ambiente sano e di interessi stimolanti guidano la nostra attività quotidiana. La presenza di Cremonini e Regis vuole esserne una testimonianza, per questo li ringraziamo”.