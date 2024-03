La festa di San Giuseppe a Ragusa trova anche quest’anno spinta vitale nella chiesa del Santissimo Salvatore dove è custodito il simulacro del patriarca.

L’appuntamento religioso è tra i più attesi del centro storico cittadino. Lo testimoniano anche le parole dei due parroci, i sacerdoti Luigi Diquattro e Corrado Garozzo: “Nell’annuale periodo di festa, è opportuno rivolgere lo sguardo allo sposo della Vergine Maria e al custode di Gesù redentore e Salvatore dell’umanità, con la preghiera che tutti conosciamo. Confidiamo in San Giuseppe affinché possiamo virtuosamente vivere, santamente morire e conseguire l’eterna beatitudine in paradiso”.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 10 marzo con la novena e altre iniziative mentre la festa esterna si terrà domenica 17 marzo. L’appuntamento della celebrazione della solennità liturgica è naturalmente fissato per martedì 19. Ogni giorno, dal 10 al 18 marzo, alle 17,45 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina mentre alle 18,30 si terrà la santa messa con omelia e canti.

Ogni giorno, in più, si alterneranno varie comunità parrocchiali e si raccoglieranno generi alimentari che poi saranno consegnati alla Caritas parrocchiale per la beneficenza.

Domenica le sante messe sono in programma alle 11 e alle 18,30. Sul sagrato, alle 10,30, ci sarà il tradizionale rito della benedizione degli animali domestici (in caso di pioggia si terrà nel salone di via Garibaldi 134).

La messa delle 11 sarà celebrata dal sacerdote Filippo Bella, parroco di Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Alle 16,30 la prima confessione dei ragazzi del catechismo. Alle 18,30 la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Luigi Diquattro e animata dalla corale parrocchiale Santissimo Salvatore.