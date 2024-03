In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2024, l’Archivio di Stato di Ragusa, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Catania, il Liceo “Elio Vittorini” di Gela e l’Archivio degli Iblei, organizza la proiezione del docu-film “Sconvolgimenti” (regia di Chiara Ottaviano e Andrea Giannone).

In occasione dell’incontro, che si terrà giovedì 14 marzo alle ore 15:30 presso la sede dell’Archivio di Stato di Ragusa, in Viale del Fante 7, sono previsti gli interventi del prof. Alessandro Lutri (docente di Discipline antropologiche all’Università di Catania) e della prof.ssa Angela Tuccio, Dirigente scolastico del Liceo scientifico e linguistico “Elio Vittorini” di Gela.

L’ingresso potrà avvenire solo su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 0932/622200 o scrivendo a as-rg@cultura.gov.it.

“Sconvolgimenti” è un film documentario realizzato da Cliomedia Public History con la regia di Chiara Ottaviano e Andrea Giannone per il Future Lab e Memory Lab del Liceo scientifico e linguistico “Elio Vittorini” di Gela nell’ambito del progetto “ReVersE – L’antropocene capovolto” dell’Università degli studi di Catania, Dipartimento di scienze umanistiche.

Attraverso il montaggio di brani di interviste a testimoni, documenti d’archivio, riprese della città di oggi emerge il racconto di Gela dalla scoperta del petrolio ai nostri giorni.

Fra i documenti iconografici film documentari dell’Archivio storico Eni e fotografie tratte dall’archivio di Francesco Cerniglia. I 12 testimoni che intervengono in video sono l’esito di una campagna di raccolta di fonti orali fatta nel corso del laboratorio scolastico. Quasi tutti sono nati fra gli anni ‘40 e gli anni ‘50, hanno provenienze sociali e geografiche diverse. In prevalenza i testimoni sono ex dipendenti ENI (tecnici e dirigenti) ed ex docenti delle scuole di Gela.

Al termine della proiezione sarà possibile approfondire il tema dell’impatto petrolifero sulle città di Ragusa e Gela e visitare la mostra “La città del petrolio. 70 anni di petrolio a Ragusa”, attualmente allestita presso l’Archivio di Stato di Ragusa.