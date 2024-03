Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti da parte dei Carabinieri.

In particolare, nella mattinata del 7 u.s., i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio per contrastare i reati in genere.

L’attività ha permesso di procedere all’arresto di 5 persone di cui 4 per furto aggravato di energia elettrica e 1 per detenzione di stupefacente di tipo cocaina.

I controlli del territorio hanno avuto ad oggetto il comune ipparino ove i Carabinieri delle Stazioni di Vittoria e Scoglitti, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno operato quanto segue:

* durante un controllo all’interno di una abitazione sono emersi allacci sospetti al contatore dell’energia elettrica; i militari, per meglio comprendere quanto osservato, hanno richiesto l’ausilio di personale tecnico dell’Enel che, anche con propria strumentazione tecnica, ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica mediante la realizzazione di un collegamento con una scatola di derivazione esterna all’immobile che permetteva di bypassare il misuratore dei consumi elettrici.

Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dei cavi utilizzati per l’illecito cablaggio e proceduto ad identificare gli abitanti dell’immobile in A.M.B., cl. 96, I.B., cl. 89, C.T.D., cl. 97 e A.L.N, cl. 2000, tutti di nazionalità rumena; terminati gli atti di rito, tutti i predetti sono stati deferiti in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica.

* durante i controlli per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno fatto accesso ad una abitazione in cui l’occupante, alla vista degli operanti, si è dato immediatamente alla fuga. I militari sono riusciti a bloccarlo sul tetto dell’immobile mentre stava cercando di disfarsi di una busta poi accertata contenere circa 100 grammi di cocaina. Appreso il contenuto della busta, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione dell’abitazione riuscendo a rinvenire altri 100 grammi di cocaina, occultati all’interno dell’autovettura in uso al predetto, unitamente a 2 bilancini di precisione e la somma di euro 130.

I militari hanno dapprima identificato l’occupante dell’immobile in S.M., vittoriese cl.58, e poi proceduto al sequestro dei bilancini, delle banconote e dei 200 grammi di cocaina rinvenuta.

Successivamente, terminati gli atti di rito, hanno proceduto nei confronti di S.M. a deferirlo in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito dei riti direttissimi per la convalida degli arresti, tenutisi nella mattinata dell’8 u.s., i Giudici Monocratici hanno avvalorato gli elementi investigativi e fonti di prova raccolte dai militari, condividendo le misure precautelari applicate dai Carabinieri.