Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa nel corso del servizio di controllo del territorio, nelle vie del centro storico, ha riconosciuto un giovane risultato poi essere di nazionalità tunisina, già in passato deferito per svariati reati, in compagnia di un altro giovane.

I due, resisi conto della presenza della Polizia, hanno immediatamente cercato di allontanarsi velocemente per evitare il controllo, disfacendosi nella via di fuga di un involucro.

Il loro tentativo, tuttavia, non ha funzionato poiché gli Agenti, accortisi dell’espediente, hanno tempestivamente recuperato l’involucro che è poi risultato contenere sostanza stupefacente.

Nell’inseguimento ingaggiato uno dei due è stato immediatamente bloccato e la perquisizione a cui è stato sottoposto ha permesso di rinvenire una sostanza stupefacente.

Esperiti gli atti di rito presso gli Uffici della locale Questura, il giovane è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.