“Cresce l’affetto e l’attenzione nei confronti degli animali domestici. Ecco perché abbiamo pensato a questo momento che, anno dopo anno, tradizionalmente, vede aumentare il numero di persone che intendono dare un segnale in comunione con il Creato facendo sì che i propri animali d’affezione possano essere benedetti con l’acqua santa”.

Così uno dei parroci del Santissimo Salvatore di Ragusa, il sacerdote Luigi Diquattro, ha descritto il rito di ieri mattina, tenutosi sul sagrato della chiesa, nel cuore del centro storico cittadino, che ha visto la partecipazione di alcuni fedeli che hanno portato assieme a loro cani di tutte le taglie, gatti e anche uccellini.

Un appuntamento inserito nel programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe che hanno preso il via proprio ieri.

“Si tratta di un gesto di tenerezza. È la benedizione degli animali – ha sottolineato il sacerdote – a cui, chi crede, non intende fare venire meno. Perché oggi sempre più persone, soprattutto quelle avanti negli anni, rimaste sole per tutta una serie di circostanze, trovano conforto nella presenza di cani, gatti e anche altri animali d’affezione. Sono essere viventi e come tali vanno rispettati”.

Il sagrato ha fatto da straordinaria cornice a questo appuntamento che, ogni anno, come detto, viene seguito con sempre maggiore interesse.

La giornata di ieri è stata ricca di appuntamenti con la santa messa mattutina celebrata dal sacerdote Filippo Bella, parroco della chiesa Maria Santissima Nunziata. Nel pomeriggio, poi, la prima confessione dei ragazzi del catechismo e, a seguire, la messa celebrata dal parroco Luigi Diquattro.

Oggi, sino alle 12, l’adorazione eucaristica, mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal sacerdote Andrea La Terra e animata dalla parrocchia San Giuseppe artigiano di Ragusa.

Domani, dalle 10 alle 12 adorazione eucaristica, mentre alle 18,30 la funzione religiosa sarà celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dalla parrocchia Beato Clemente di Ragusa.

A seguire catechesi sul tema “San Giuseppe nel magistero della Chiesa”.