RAGUSA – Ancora ospiti internazionali per “Melodica – La musica dell’anima”. Sul palco dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, sabato 16 marzo alle ore 20.30, si esibiranno Nevila Kalaja Herczegh al violino e Merita Rexha Tërshana al pianoforte, con il concerto dal titolo “Suoni di Primavera”. Sarà un inno in note alla poliedricità della Primavera, stagione sinonimo di rinascita che regala libertà, profumi, colori e suoni.

Da Vivaldi a Beethoven, da Grieg alla musica argentina, le musiciste attraverso le più belle composizioni renderanno omaggio alla stagione primaverile che si appresta ad arrivare, alla sua bellezza intrisa di armoniose melodie, e alla sua gioiosa freschezza.

La violinista Nevila Kalaja Herczegh e la pianista Merita Rexha Tërshana, con maestria e passione, evocheranno le magiche emozioni di questa stagione, e il programma musicale proposto sarà intenso e ricco di stili musicali, un’occasione per il pubblico di immergersi in un’atmosfera vivace, leggera e gaia.

“Il prossimo concerto trasmetterà splendide emozioni – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Nevila Kalaja Herczegh e Merita Rexha Tërshana, eccelse musiciste, offriranno un’interpretazione straordinaria dei brani in programma, e sarà il loro originale modo di augurare una splendida primavera al pubblico di Melodica”.

La violinista albanese Nevila Kalaja Herczegh si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio della Valle d’Aosta (Italia). Ha fatto parte dell’Orchestra Sinfonica di Aosta-Italia. Si è esibita più volte come solista con molte orchestre sia in Italia che all’estero con musicisti di fama internazionale.

Le è stato conferito il titolo di “Membro Honoris ad Vitam” dal Centro Culturale Artistico Letterario-Città di Brindisi, per il contributo che ha dato agli sviluppi culturali tra i due Paesi.

La pianista albanese Merita Rexha Tërshana è considerata dalla critica, dai media e dal pubblico come una delle artiste più predominanti e attive nei territori albanesi, vincitrice di numerosi premi nazionali.

Laureatasi all’Università delle Arti di Tirana nella classe della Prof.ssa Margarita Kristidhi, ha intrapreso numerosi corsi post-laurea in Germania con professori acclamati come Paul Badura-Skoda e Till Engel.

Come solista ha suonato in numerose orchestre, calcato prestigiosi palcoscenici e partecipato a rinomati festival di musica in Albania e all’estero. Il suo è un repertorio diversificato che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

La 29esima stagione musicale internazionale Melodica ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8.

Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica.