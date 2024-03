Quest’anno non c’è stata “scinnuta” perché la vara del patriarca è oggetto di restauro, atteso da tempo, che dovrebbe concludersi tra qualche settimana. Questo non toglie che le emozioni, da parte dei devoti, per l’apertura dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Giarratana, siano rimaste immutate.

Anzi, se possibile, ancora maggiore partecipazione, rispetto agli scorsi anni, nella fase inaugurale del periodo dedicato alla figura del padre putativo di Gesù Cristo.

I devoti e i portatori hanno traslato il simulacro nella navata centrale della chiesa Madre, dando di fatto il via alle celebrazioni che, sabato scorso, sono poi proseguite con il rito delle prime confessioni.

I festeggiamenti lunedì con la celebrazione eucaristica delle 18 mentre, tra le iniziative ricreative, presso il centro pastorale, il torneo di biliardo “8 nero” al via.

Martedì, alle 18, ci sarà la celebrazione eucaristica e alle 19 l’incontro dei comitati con un momento di preghiera sulla figura di San Giuseppe. Alle 20,30, sempre il torneo di biliardo al centro pastorale.

Mercoledì alle 18 la santa messa, alle 19 la catechesi sulla figura di San Giuseppe e alle 20 il torneo di Mille al centro pastorale.

Dal 14 al 16 marzo il triduo in onore del patriarca che sarà predicato da don Carmelo Buccieri, salesiano.

Entra nel vivo anche la fase di pulizia straordinaria che sarà portata avanti dall’impresa ecologica Busso Sebastiano nelle aree interessate dai festeggiamenti per rendere i luoghi in questione il più possibile decorosi.