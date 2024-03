Dopo l’avvio del solenne novenario, entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Giuseppe a Marina di Ragusa. I festeggiamenti sono promossi dalla parrocchia di Santa Maria di Portosalvo retta dal parroco Riccardo Bocchieri.

Sino a sabato, intanto, ogni giorno, ci sarà alle 17,15 la preghiera comunitaria del Rosario e la coroncina a San Giuseppe, alle 18 la Santa Messa. Oggi, in particolare, alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Giovanni Nobile e animata dal gruppo Rinnovamento nello spirito. A seguire, adorazione eucaristica con la preghiera di guarigione per gli ammalati.

Domani, mercoledì 13 marzo, la santa messa delle 18 sarà animata dai ministri straordinari della comunione eucaristica. Il triduo in preparazione alla festa prenderà il via da giovedì 14 e sarà presieduto da fra’ Luca Bonomo, ofm cap.

Tra le iniziative ricreative, da segnalare la VII camminata di San Giuseppe che, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Siemu a peri” di Marina di Ragusa, si terrà sabato, con raduno alle 9, in piazza Duca degli Abruzzi, e partenza alle 9,30 per un itinerario già prestabilito in cui si camminerà fraternamente e amichevolmente.

In questi giorni, intanto, pulizia straordinaria da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano nelle aree interessate dalle celebrazioni e tutt’attorno alla chiesa.