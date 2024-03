RAGUSA – Agnese Fallongo e Tiziano Caputo ritornano al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con “Fino alle stelle”, una commedia musicale poetica, commovente e al contempo esilarante, sabato 16 marzo alle ore 20.30 e domenica 17 marzo alle ore 18.30.

Con la regia di Raffaele Latagliata ed il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti, lo spettacolo “Fino alle stelle”, di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, è una scalata in musica su per lo stivale degli anni’50. Tonino è cantastorie siciliano dall’animo poetico e un musicista istrionico. Maria è una fanciulla dallo straordinario talento. Piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio che li porta non solo attraverso regioni, dialetti e leggende ma, tra piccoli dissapori e comiche gelosie, anche dentro loro stessi.

Partiranno dalla Sicilia senza un soldo in tasca e il loro obiettivo è arrivare “fino alle stelle”, nella speranza di trovare gloria e fama. Il loro sarà un viaggio romantico, musicale e umano, che commuoverà e divertirà e in un continuum che unisce con maestria la bellezza delle canzoni regionali e dei dialetti, e le storie delle generazioni di chi ha vissuto negli anni ’50, la pièce diventa testimonianza molte emozionante di un’epoca. Produzione: Ars. Creazione e Spettacolo e NoveTeatro. “Agnese Fallongo e Tiziano Caputo sono due artisti eccezionali – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – attori, musicisti e cantanti straordinari che con disinvoltura riescono ad esprimersi anche in molteplici dialetti. Abbiamo già avuto l’onore di averli nel nostro Teatro, e siamo molto felici di ospitare questo spettacolo, un piccolo capolavoro che emozionerà il nostro pubblico”.

Tutti gli spettacoli della stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla sono preceduti da un aperitivo offerto dal Teatro e curato dal Caffè Sicilia. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Gruppo Cappadona, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Caffè Sicilia, Ottica Spoto e Coop Gruppo Radenza. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.