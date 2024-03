“N’uovo è un modo nuovo di immaginare il nostro futuro, di unire forza e passione in questa città per sentire Modica la propria casa”.

Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, a proposito del progetto denominato “N’uovo – movimento urbano condiviso” in programma dal 21 al 31 marzo e che avrà come cornice il centro storico cittadino.

“Abbiamo pensato – afferma Moncada – a un nuovo modo di rendere partecipe chi intende impegnarsi per la città e chi ci verrà a trovare per costruire un futuro insieme, romperemo un guscio fatto di fragilità scoprendo un tuorlo buonissimo e nutriente per tutti. Chi verrà a Modica a trovarci in questi giorni pasquali è certo che avremo l’opportunità di offrirgli il meglio. Ma un aspetto mi fa piacere sottolineare. E cioè che tutti coloro che partecipano sono protagonisti e co-protagonisti del futuro della nostra città. Dal singolo cittadino all’amministrazione, dalla singola associazione al gruppo di associazioni, tutti insieme per creare attività, movimento, vitalità, per fare vivere la nostra città. Non è più sufficiente lamentarsi. Ma occorre muoversi per creare azioni, momenti per essere tutti co-protagonisti. Quindi, nessuno deve essere egemone sull’altro”.

“E’ vero – gli fa eco Loredana Roccasalva, curatrice di un progetto che può fregiarsi di una rete di supporto trasversale come mai era accaduto prima d’ora – stiamo puntando a un nuovo modo di creare contatti, a un nuovo modo di creare possibilità, reti e connessioni tra persone che si mettono al servizio e che vogliono cercare di rilanciare proposte, iniziative e una nuova visione anche di Modica”. Il 21 marzo il primo step. “Ognuno ha messo del suo in questo progetto – ancora Roccasalva – nel senso che non c’è una paternità, una persona singola su cui tutto sta poggiando, ma un gruppo che in questo momento ha ritenuto opportuno investire su questa iniziativa. Non è, lo precisiamo, qualcosa calata dall’alto ma nasce dall’esigenza di una città che, giorno dopo giorno, assiste allo spopolamento del proprio centro storico e che, quindi, non vuole rimanere inerme dinanzi al verificarsi degli eventi. Tutto questo ci ha portato a tracciare uno studio, durato qualche mese, di quelli che possono essere i punti di forza e le opportunità per Modica. Abbiamo anche pensato a momenti simbolici che coinvolgeranno le giovani generazioni. Perché è a loro che vogliamo passare il testimone, facendo in modo che le tradizioni possano trovare un facile ancoraggio”.

Il programma delle iniziative è ricchissimo, come un uovo. Si comincia, dunque, giovedì 21 marzo e si andrà avanti sino alla domenica di Pasqua, 31 marzo. Le iniziative, nel dettaglio, che è già possibile consultare sui social, saranno meglio illustrate nei prossimi giorni.