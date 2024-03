RAGUSA – Grande successo alla Maison GoDoT per “La Cantatrice Calva” di Eugène Ionesco, commedia rappresentativa del teatro dell’assurdo che per dieci repliche ha entusiasmato adulti e bambini provenienti da tutta la provincia iblea e non solo, coinvolgendoli in un crescendo di applausi, risate e di divertimento.

Per quattro weekend la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, guidata dagli eccezionali Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ha messo in scena un capolavoro della drammaturgia mondiale, un testo geniale e molto attuale che con irriverenza critica e deride la medioborghesia, e lo fa giocando con le strutture convenzionali del linguaggio che, con ardita ironia, vengono smontate, slegate, scomposte.

“La Cantatrice Calva” parla del vuoto e comunica l’incomunicabile. Distrugge per ricostruire. Un’opera surreale, colorata e caotica, che tra suoni ed espressioni, mimiche e non sense, ha conquistato il numeroso pubblico che ha affollato la Maison durante questo lungo ciclo di repliche, ed ha avuto un effetto sorprendente sui tanti bambini che hanno assistito allo spettacolo, e che non hanno lesinato risa e applausi. Questi, infatti, gli effetti che la Compagnia G.o.D.o.T. ha sul suo pubblico: diverte, appassiona, coinvolge, e dietro la follia di parole e frasi solo apparentemente casuali, stimola e invita a un pensiero critico sulle cose e sul mondo. Bravissimi tutti gli attori in scena, fantastici I signori Smith, alias Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, e poi Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato e Lorenzo Pluchino.

Fantasiosa e dinamica la regia di Vittorio Bonaccorso, eccelsa nel trasmettere leggerezza e al contempo potenza. Strepitosi i costumi di Federica Bisegna, calzati con eccentrico stile dai protagonisti.

Unica l’atmosfera di vivacità e gioia che ha reso magiche tutte le messinscena.

Pieni gli applausi e le risate che i tanti bimbi e adulti, con trascinante partecipazione, hanno profuso. “Possiamo affermare che “La Cantatrice Calva” può considerarsi uno dei più grandi successi della Compagnia G.o.D.o.T. – commentano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – È stato splendido portare in scena questa anticommedia di Ionesco e ci riempie di gioia leggere le tante manifestazioni di stima e apprezzamento che ci sono arrivate fin dalla prima rappresentazione e che continuano ad arrivare.

È stata una grande emozione vedere così tanti bambini presenti e divertiti. Questa è la magia del Teatro, questa è la magia di Ionesco”.

