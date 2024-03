Sarà il regista e autore teatrale Maurizio Nicastro a dirigere la cena con delitto in programma domani, giovedì 14, e venerdì 15 marzo, alle 21, al “Così è…se vi pare” in via Pietro Nenni a Ragusa.

“Sarai in grado di scovare chi è l’assassino?” è il claim dell’iniziativa che promette di fare trascorrere una serata all’insegna del giallo.

“Il killer del faro” è il titolo di un caso ricco di stimoli. “Siamo a Cape West – dice Nicstro – e l’ispettore Richard Taylor indaga su una misteriosa morte. Toccherà ai commensali seguire i vari indizi e individuare chi ha le responsabilità di quello che risulta essere, a tutti gli effetti, un assassinio disseminato di varie informazioni che potranno risultare utili a tutti coloro che proveranno a cimentarsi nell’insolito ruolo di detective”.

Ad animare la cena con delitto Giuseppina Aiello nella parte di Angelina Douglas, Gisella Burderi che sarà Evelyn Stone, Salvo Giorgio nel ruolo di John Carter e, ancora, Rita Lombardo che sarà Elly Brown e Giovanni Migliorisi nel ruolo di Richard Taylor.

La cena con delitto, i cui appuntamenti di Ragusa sono già sold out, è una miscela tra una cena e uno spettacolo teatrale interattivo. I commensali, divisi per tavoli, costituiranno le squadre investigative in competizione per la soluzione del mistero, avvalendosi di interrogatori ed analisi degli indizi che si svilupperanno tra una portata e l’altra.

Alla fine della serata ogni squadra investigativa sarà invitata ad indicare il colpevole, il movente e l’arma del delitto. Ai vincitori andrà il diploma di investigatore e un prosecco offerto dal ristoratore.