Ancora una volta Ragusa sarà pienamente coinvolta nel Vivicittà, la tradizionale manifestazione podistica dell’Uisp che quest’anno festeggia la sua quarantesima edizione il prossimo 14 aprile.

L’Asd No al Doping, dopo il grande successo della Maratona di Ragusa a gennaio, torna a mettersi in campo per allestire il weekend dedicato non solo alla prova agonistica sui 10 km, che andrà a far parte della grande classifica nazionale a tempi compensati, ma anche delle varie iniziative di contorno, non ultima la manifestazione “Porte Aperte” con la corsa di 5 km allestita nella Casa Circondariale di Ragusa al giovedì antecedente la corsa, con inizio alle ore 10:00.

La domenica, come detto, sarà la volta del Vivicittà, dedicato per il terzo anno alla memoria di Titta Tumino. Partenza della prova da Viale Tenente Lena alle ore 10:30, per affrontare un percorso decisamente veloce, allestito su un circuito cittadino di 3,3 km da ripetere per tre volte. La manifestazione è organizzata insieme alla Uisp Iblei capitanata da Tonino Siciliano col patrocinio del Comune di Ragusa, con in testa il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Di Grandi.

Partenza unica alle 10.30, per un tracciato che si svilupperà tra i tre ponti dominanti della vallata ragusana. La manifestazione è valida anche per il Gran Prix provinciale giovanile e prevedrà anche attività ludico motorie, grazie al contributo esterno di NON SOLO SPORT.

Appuntamento il 14 aprile con le gare giovanili a partire dalle ore 9:00. Il prezzo di partecipazione è di 10 euro da versare entro mercoledì 10 aprile. Per le gare giovanili il costo è di 3 euro, per la camminata non competitiva di 8 km (contestuale al Vivicittà agonistico) di 5 euro.

Per informazioni: Asd No al Doping, www.maratonadiragusa.com o al tel. 3315785084 Guglielmo Causarano