La CGIL, la FP CGIL, SPI CGIL di Ragusa e le reti associative illustreranno il piano di iniziative per difendere e riconquistare il diritto alla salute oggi fortemente messo in discussione dalle politiche di tagli che sempre di più stanno spingendo alla privatizzazione del nostro SSN.

L’appuntamento prevede una conferenza stampa sabato 16 marzo alle ore 10,30 davanti all’ingresso della direzione sanitaria dell’ASP 7 in Piazza Igea.

Come si ricorderà il 7 marzo scorso si è costituito nella sede della CGIL di Ragusa il Forum per la difesa e la promozione della sanità pubblica nel territorio ibleo.

Il Forum è il frutto di un’assemblea territoriale di associazioni e movimenti che riunendosi ha discusso delle criticità sempre crescenti del sistema sanitario pubblico ormai quasi al collasso per le lunghe liste d’attesa che cittadine e cittadini devono attendere per visite specialistiche ed esami diagnosti compresi quelli urgenti.

La prima manifestazione pubblica è stata fissata per sabato 23 marzo p.v.