C’è il sostegno a oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutare a realizzare.

Torna anche a Ragusa la manifestazione Uova di Pasqua AIL: il 15, 16 e 17 marzo.

“Scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 13 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti.

È importante continuare a camminare insieme, per rendere i tumori del sangue sempre più curabili”, dichiara la presidente Ail Ragusa Carmela Nicita.

“Si tratta dell’evento che apre l’anno di manifestazioni ed iniziative a cura dell’Ail, un appuntamento ormai decennale. Grazie a questa campagna di solidarietà riusciamo a dare un input alla programmazione ed al mantenimento attività che impegnano la nostra associazione sul territorio. Penso a servizi fondamentali come l’assistenza domiciliare, la consegna dei farmaci, il contributo per i viaggi solidali o il sostegno psicologico”, aggiunge.

I volontari Ail saranno presenti nelle piazze della provincia di Ragusa il prossimo fine settimana. Il 15-16 e 17 marzo a Ragusa piazza Libertà; a Modica in piazza Matteotti e a Vittoria in piazza del Popolo.

Sempre a Ragusa, sarà possibile trovare i volontari al mercatino agricoltori, sabato 16 marzo, ed alle parrocchie Preziosissimo Sangue e San Pio X, domenica 17 marzo.

Inoltre, a Marina di Ragusa, in piazza Duca degli Abruzzi, il 16 pomeriggio e giorno 17.

Ed ancora in provincia, a Santa Croce Camerina, in piazza Vittorio Emanuele, domenica 17. A Scicli, in piazza Mormino Penna, domenica 17. A Comiso, presso la chiesa dell’Annunziata, il 16 e 17 marzo. A Giarratana, in via XX Settembre, giorno 15, ad Acate, in piazza Matteotti, domenica 17.