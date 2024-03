Lo smaltimento dei rifiuti tossici in provincia di Ragusa risulta essere una piaga immane ed irrisolta che vede

coinvolta, in primo luogo, la fascia costiera laddove i rifiuti delle serre agricole vengono smaltiti e bruciati

illegalmente liberando nell’area circostante diossine altamente pericolose per la salute pubblica.

Un disastro ambientale senza precedenti se si pensa che tali rifiuti speciali e pericolosi vengono, altresì, interrati nelle dune delle spiagge del litorale ibleo rimanendo, in tal modo, per anni ed anni ad inquinare il sottosuolo e le sue falde acquifere.

Ma il problema delle discariche interrate e di quelle a cielo aperto, insieme alla nascita di “fumarole” si manifesta, purtroppo, in tutta la provincia iblea invadendo campagne e strade provinciali, intercomunali, trasformandole in aree dove i rifiuti speciali, come eternit e polistirolo, regnano sovrani , assieme ai rifiuti ingombranti di ogni genere.

La rimozione di tali rifiuti, il ripristino dello stato dei luoghi ed il controllo degli stessi non è affare di poco conto poiché presuppone, in primo luogo, un controllo ed una gestione capillare di tutto il territorio ibleo ed, in secondo luogo, un’attività di concertazione tra organi amministrativi e politici a ciò deputati.

Questo, probabilmente, l’intento perseguito dalla Conferenza di Servizi presieduta dal Prefetto di Ragusa tenutasi il 6 febbraio scorso che ha visto impegnati, in una consultazione strategica, esponenti di Governo, della politica, Forze di polizia e Dirigenti della P.A. per la ricerca di una soluzione, attraverso un confronto costruttivo, che possa arginare e porre fine alla lotta indiscriminata ai rifiuti nel territorio ibleo.

Sarà sufficiente per risolvere ed arginare il dilagante problema?

Non sarebbe stato più efficace ed auspicabile il ripristino delle Province per avere un controllo pedissequo e capillare del territorio anche in ambito ambientale con un unico soggetto deputato a tale compito?

Bocciata la riforma regionale del Governo Schifani che prevedeva la reintroduzione delle province si assiste ad un vuoto di competenze, da colmare, di volta in volta, con concertazioni varie e di dubbia efficacia tra

le varie forze politiche ed amministrative in campo.

Ma si sa, la politica regionale è lungi dall’essere pratica e risolutiva dei problemi locali… A questo punto La Federazione di Europa Verde Ragusa si chiede se non sarebbe stato più opportuno e conveniente l’istituzione di un Tavolo Permanente Ambiente, di natura tecnico-politico, per iniziare un percorso di risanamento e ripristino dei luoghi avvelenati dalle discariche abusive.

I co -portavoce provinciali di Europa Verde, Rosathea Caruso ed Angelo Iemulo, ne sono convinti e ritengono che tale Organo debba essere investito di una serie di competenze quali: redigere una mappatura completa di tutte le discariche abusive presenti nel territorio ragusano, ricevere segnalazioni da enti e cittadini della presenza di discariche nel territorio, sensibilizzare l’opinione pubblica in vari modi alla tutela dell’ambiente, adoperarsi per il risanamento delle aree interessate.

Ma, fino a che il problema non verrà affrontato in maniera valida ed efficace, non potrà essere garantita una soluzione radicale e risolutiva di tale piaga sociale… e, intanto, i rifiuti si ammassano copiosi nei territori iblei e lungo le carreggiate delle strade…

Ragusa, lì 14 marzo 2024

Federazione Provinciale Europa Verde Ragusa