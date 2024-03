Stavano per mettere a segno un colpo all’interno di una villetta i due uomini, un vittoriese di ventinove anni e uno straniero di nazionalità tunisina di anni 24, arrestati a Vittoria dagli Agenti del Commissariato per furto aggravato.

In particolare, nei giorni scorsi, in pieno giorno, a seguito di segnalazione di furto in atto pervenuta presso la locale Sala Operativa, il personale del Commissariato di Vittoria è intervenuto presso una villetta ubicata in una zona periferica di Vittoria,

Giunti velocemente sul posto, gli Agenti hanno notato due uomini che, usciti in fretta e furia dall’abitazione in questione, tentavano di darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, cercando di sottrarsi al controllo di polizia.

Fermata l’autovettura, durante il controllo, gli Agenti hanno rinvenuto diverse ringhiere in alluminio asportate poco prima dalla villetta in questione.

Inoltre, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno anche rinvenuto numerosi arnesi atti allo scasso.

In considerazione di quanto accertato, il ventinovenne ed il ventiquattrenne, sono stati tratti in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato e condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.