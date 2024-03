È in programma domenica, a Ragusa, la festa esterna del patriarca San Giuseppe. Il simulacro uscirà dalla chiesa del Santissimo Salvatore, in pieno centro storico. Ieri, intanto, si è tenuto il quinto giorno di novena con la santa messa vespertina celebrata dal sacerdote Nicola Iudica, animata dalla parrocchia San Francesco d’Assisi.

Domani si prosegue con l’adorazione eucaristica in programma dalle 10 alle 12 mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal sacerdote Salvatore Vaccaro e animata dalla parrocchia Ecce Homo e San Francesco di Paola di Ragusa.

Sono invitati a partecipare tutti gli sposi visto che a fine messa sarà impartita una speciale benedizione. Questo, invece, il programma della festa esterna.

Alle 10 la santa messa sarà celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, alle 11 la funzione religiosa presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta.

La messa sarà animata dai genitori e dai ragazzi del catechismo con l’omaggio floreale da parte dei fanciulli al patriarca San Giuseppe.

Alle 16,45 il Rosario e la coroncina. Alle 17,30, poi, ci sarà la santa messa celebrata dal parroco, il sacerdote Corrado Garozzo, animata dalla corale parrocchiale.

A seguire la processione con il venerato simulacro di San Giuseppe per le seguenti vie: piazza Santissimo Salvatore, via Mario Leggio, corso Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Santissimo Salvatore, via Felicia Schininà, via Sant’Anna, via Elia, corso Vittorio Veneto (sosta presso la parrocchia Angelo Custode), via Felicia Schininà, corso Italia, via Garibaldi, via Sant’Anna, via Roma, via Santissimo Salvatore, piazza Santissimo Salvatore. All’arrivo, spettacolo pirotecnico sul sagrato.

Ad accompagnare la processione del simulacro il corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa. Le artistiche luminarie allestite dalla ditta Arte Luce di Raffaele Pinelli di Modica mentre i fuochi d’artificio sono eseguiti dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari di Ragusa.

Inoltre, in occasione della festa il comitato ha predisposto una lotteria locale con i seguenti premi in palio: primo premio un buono dell’acquisto di elettrodomestici; secondo un buono di 200 euro per acquisto carburante.