Per questa domenica la festa esterna del patriarca San Giuseppe, a Ragusa: alle 10 la santa messa sarà celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, alle 11 la funzione religiosa presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta.

La messa sarà animata dai genitori e dai ragazzi del catechismo con l’omaggio floreale da parte dei fanciulli al patriarca San Giuseppe. Alle 16,45 il Rosario e la coroncina. Alle 17,30, poi, ci sarà la santa messa celebrata dal parroco, il sacerdote Corrado Garozzo, animata dalla corale parrocchiale. A seguire la processione con il venerato simulacro del Santo.

Assai nutrito il programma degli appuntamenti ricreativi della festa: oggi, alle 15,30, si terrà la quinta edizione della camminata dedicata al patriarca, con partenza e arrivo in piazza Santissimo Salvatore, realizzata con la collaborazione di Free walkers – Friends on the way. Si tratta di una non competitiva aperta a tutti per vivere il centro storico da una prospettiva differente. Sempre oggi, ma alle 20, nel salone di via Garibaldi 134, ci sarà lo spettacolo di danza e la serata danzante a cura della scuola di ballo Poker d’assi della maestra Mariapina Chessari. Sempre in serata, inoltre, degustazione di arancine e zeppole di San Giuseppe.

Domani, dalle 18, in piazza Santissimo Salvatore, torna la degustazione della “mitilugghia”, giunta alla quinta edizione. E, subito dopo la processione, ci sarà il gioco a premio “A ruota libera”.

Infine, per quanto riguarda le iniziative ricreative, da segnalare la cenetta comunitaria aperta a tutti che si terrà martedì 19 marzo, dunque in occasione della solennità liturgica dedicata al patriarca, a partire dalle 20 presso i locali parrocchiali.

A Marina di Ragusa, concluso il triduo in preparazione alla festa in onore di San Giuseppe, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, alle 18 ci sarà la messa presieduta dal predicatore fra’ Luca Bonomo ofm cap. e animata dai ragazzi del catechismo. Parteciperanno i membri del comitato dei festeggiamenti ed è in programma la benedizione dei papà. Alle 19,30, poi, la benedizione delle “cene” in onore del patriarca San Giuseppe.

Domenica, alle 8,30, la celebrazione eucaristica, alle 9 lo scampanio e lo sparo di bombe, alle 10 l’arrivo del corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi che animerà il risveglio musicale e andrà in giro per alcune vie cittadine. Alle 11 la messa e la “cena” in piazza Duca degli Abruzzi. Alle 12 lo scampanio e lo sparo di bombe che annuncia la tradizionale sfilata dei gruppi rappresentanti “La sacra famiglia”. Alle 15,30 “cena” in piazza Duca degli Abruzzi e alle 17,30 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri. Alle 18,30 è prevista la processione con il simulacro di San Giuseppe che percorrerà le principali vie della frazione rivierasca di Ragusa. In piazza Vincenzo Rabito è prevista la sosta per lo spettacolo pirotecnico. A conclusione, ci sarà il rientro in chiesa.

Anche a Giarratana festa in onore di San Giuseppe, alle 8,30 la santa messa, alle 9 il giro del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana per le vie del paese. Alle 9,30 il fragore di 19 colpi a cannone e il suono delle campane annunceranno il giorno di festa. Alle 10 l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Alle 10,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal salesiano don Carmelo Buccieri. A mezzogiorno, gli squilli di San Giuseppe eseguiti dal gruppo Tamburi di Giarratana e lo spettacolo pirotecnico, curato dalla Fasima Fuochi eventi di Santa Venerina, annunceranno l’uscita del simulacro del patriarca.

La prima processione si snoderà per le vie del centro storico. Al rientro: uscita dei “Santi” che si recheranno nell’altare allestito dal gruppo giovanissimi presso i locali situati in corso XX Settembre 118 dove, secondo tradizione, consumeranno il pranzo.

Alle 16 giro del corpo bandistico per le vie cittadine e la raccolta dei doni, alle 17 la tradizionale cena sul sagrato della chiesa Madre. Alle 19 la celebrazione eucaristica e il terzo scrutinio di catecumeni.

Alle 20,30 la seconda processione con il simulacro di San Giuseppe per le vie principali di Giarratana il cui decoro è stato garantito attraverso un’azione di pulizia straordinaria curata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese.

Alle 22 lo spettacolo di fuochi d’artificio e il rientro del simulacro nella chiesa Madre.

Tre giorni di festa anche a Santa Croce Camerina, che della cittadina è anche il Santo Patrono.

Festa religiosa pervasa da profonda fede nei confronti del Patriarca, nutrito calendario di eventi ricreativi, esposizioni ortoflorovivaistiche e gastronomiche, le tradizionali ‘Cene’, mostre e degustazioni a cura delle associazioni.

Sabato sera appuntamento con il concerto-tributo a Lucio Battisti di Gianmarco Carroccia, domenica arriveranno Cugini di campagna.

Domenica, in mattinata, la tradizionale asta in piazza e alle 17,00 l’uscita del simulacro a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico. Lunedì alle 12,30, infine, l’uscita della tradizionale “Cena” del Comune.