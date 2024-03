Impegni casalinghi, nel pomeriggio di domenica 17 marzo, per Passlacqua Ragusa e Virtus. Solo basket, dal momento che il Ragusa Calcio osserva il turno di riposo

Al Pala Minardi, la squadra di casa cercherà di allungare la striscia positiva di vittorie, per migliorare la classifica, ospite Brescia. Palla due alle ore 17, con tutto l’organico a disposizione di coach Lardo.

Si tenterà di conquistare altri due punti determinanti ma non essenziali per la classifica, in attesa del trittico di fuoco che attende le biancoverdi, con le sfide esterne di San Martino di Lupari e di Schio e la partita in casa con Venezia. Partite che ci diranno della reale consistenza della squadra e della guida tecnica per non parlare di quale potrà essere il futuro nei playoff.

L’allenatore conta molto sul sostegno del pubblico, lo stesso a cui aspira la Presidente della Virtus Ragusa, convintissima che il sostegno dei tifosi e degli sportivi al PalaPadua sarò essenziale per la gara di domani e per il prosieguo del campionato.

Domani, terza giornata dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale.

L’avversario è dei più ostici: la Dai Optical Molfetta, infatti, ha chiuso la prima fase in testa al Girone G, anche se è reduce da una sconfitta pesante sul campo di Sala Consilina, che le consente, comunque, di rimanere agganciata al primo posto della Conference Sud (nel gruppo delle capoliste c’è anche Ragusa).

Grande ex di giornata Marcus Brown, che ha disputato la scorsa stagione con i pugliesi. Occhio ad Aramburu, che viaggia con 19 punti e 10.8 rimbalzi a serata.

Da qualche settimana Molfetta ha aggregato Mirko Gloria, visto un paio di volte quest’anno contro la Virtus: vestiva la maglia di Piazza Armerina.

La Virtus è reduce da un paio di vittorie consecutive, entrambe in rimonta, contro Monopoli e Salerno: “La squadra è in forma da un punto di vista mentale ma anche fisico – dice la presidente Sabrina Sabbatini -. Su questo secondo aspetto influiscono lo staff tecnico e lo staffa medico: tutti, dall’ortopedico al nutrizionista, passando per il preparatore atletico e i fisioterapisti, stanno facendo un grandissimo lavoro.

I ragazzi stanno bene atleticamente. Forse in queste prime gare della seconda fase siamo partiti un po’ contratti, perché sappiamo che ci giochiamo tanto e la posta in palio è aumentata. Ma dobbiamo tenere botta”.

La presidente della Virtus si sofferma poi sul pubblico: “Finalmente domenica ho visto un palazzetto pieno, dopo tante giornate in cui non era accaduto. Anche i ragazzi l’hanno avvertito, rendendo al massimo.

Credo che il pubblico possa fare la differenza e ci aspettiamo che stia al nostro fianco per tutta la seconda parte di stagione”.

La gara con Molfetta si giocherà alle ore 19 al PalaPadua e sarà arbitrata dai signori Barbagallo di Acireale e Cappello di Porto Empedocle.

Il match sarà trasmesso anche in live streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.