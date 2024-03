Tutto facile per la Passalacqua Ragusa che già nel primo quarto spegne ogni possibile velleità di Brescia con un gioco attento in difesa e vivace in attacco con Spreafico e Pastrello in grande spolvero, con due triple ciascuno all’attivo. 26-8 il punteggio alla prima sirena, grazie al canestro di Juskaite allo scadere.

Vantaggio che servirà perché i parziali successivi non saranno eccessivamente generosi per le biancoverdi

Milazzo con un gioco da tre punti e Spreafico lanciano Ragusa sul + 22 in apertura di seconda frazione, ancora grazie a Milazzo si arriva al 15’ sul + 25 , 40-15, Brescia non molla e recupera parte dello svantaggio, 21-21 il parziale della frazione, si chiude sul 47-29.

Al ritorno dagli spogliatoi, Ragusa è protagonista di un temporaneo blackout, Juskaite mette a segno una tripla, dopo due minuti di gioco, imitata subito da Spreafico, Brescia insiste, e mette a segno due triple, nel finale 4 palle perse delle padrone di cassa, le avversarie si avvicinano pericolosamente ma non riescono ad andare oltre il – 9, 60-51 a 1,54 dalla sirena, si chiude sul + 12 grazie alla tripla di Pastrello, 64-53, con un parziale della frazione di 17-24

Quarta frazione senza storia, con ottima prestazione, tre triple negli ultimi 10 minuti, della Jakubcova, oggi nel quintetto iniziale, e di Pastrello che gioca con la solita grinta fino alla sirena finale. Si chiude 83-68, con un parziale finale di 19-15.

Ottimo il bottino finale della Spreafico, 14 punti, e quello di Milazzo e Jakubcova con 13.

Un buon viatico per consolidare la classifica e affrontare on la consapevolezza delle proprie possibilità il trittico infernale che vedrà opposte le ragazze di Lino Lardo a San Martino di Lupari, fuori casa e a Venezia la PalaMinardi.

“Molto soddisfatti di questa quinta vittoria – ha commentato coach Lino Lardo – ovviamente complimenti a Brescia che ci ha creduto sempre fino alla fine, ma anche questa volta non posso non fare un plauso alle mie ragazze che mettono sempre grande grinta e determinazione in campo. Abbiamo davanti a noi tre partite molto difficili e importanti che ci diranno tanto rispetto a quello che potremo ottenere da qui al termine della stagione”.

Passalacqua Ragusa – Brixia Basket 83 – 68 – 26-8 (26-8), 47-29 (21-21), 64-53 (17-24), 83-68 (19-15)

Passalacqua Ragusa : Thomas 9 , Spreafico 14 , Di Fine, Milazzo 13 , Jakubcova 13 . Pastrello 10 , Juskaite 11 , Miccoli 5 , Chidom 8 , Nikolic,

Brixia Brescia : Bordiga ne, Landi 4 , Zanardi 9 , Tomasoni 2 , Pinardi 3 , Louka 15 , Boothe 11 , Garrik 11 , Skoric 2 , Tassinari 11

Primo Arbitro: Wassermann Stefano di TRIESTE (TS)

Secondo Arbitro: Tommasi Emanuela di VEROLI (FR)

Terzo Arbitro: Castellaneta Alexa di BOLZANO (BZ)