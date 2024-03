Il Questore della Provincia di Ragusa dr Vincenzo Trombadore, in esito all’istruttoria espletata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, anche in seguito alle segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza, ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., un provvedimento di sospensione per giorni otto, con conseguente chiusura al pubblico del locale, dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar ragusano.

Tale provvedimento si è reso necessario poiché negli ultimi tempi, all’esterno del pubblico esercizio, si era verificata una violenta aggressione da parte di più soggetti, nei confronti di un cittadino che era stato colpito con pugni e calci; l’episodio aveva determinato una concreta turbativa all’ordine e sicurezza pubblica.

Inoltre, in precedenza in quel bar erano stati effettuati alcuni interventi da parte delle Forze dell’Ordine in seguito a reclami per musica ad alto volume.