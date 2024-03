SCICLI (RG) – Sabato 23 marzo alle 19.00 si aprirà la mostra di gruppo “Senza titolo”, a cura di Antonio Sarnari, alla Galleria Quam di Scicli.

Dieci autrici e autori della Sicilia Sud Orientale, tutte personalità affacciatesi relativamente da poco sul panorama artistico siciliano e/o italiano.

In mostra Miriam Auteri, Giovanni Bongiovanni, Salvatore Chiollo, Martina Minauda, Maurizio Pometti, Alessandra Roccasalva, Filippa Santangelo, Gaia Terranova, Federica Tomasello e Mattia Virdieri.

Linguaggi e ricerche varie, che vanno dalla pittura alla fenomenologia degli elementi, dal Decò digitale all’arte intimista e fumettista.

“Mi emoziono quando la poesia della relazione fa scoccare la scintilla – dice Antonio Sarnari, curatore della mostra – Quella tra due cose che, prima della scoperta dell’autore, non avevano nulla in comune. Diventando poi uno spiraglio, attraverso cui vedere cose nuove, trovare nuove connessioni, poter generare autenticità”. Allo stesso modo la galleria Quam, al suo dodicesimo anno di vita, impegnata costantemente nelle più importanti fiere d’Italia, si è sempre distinta per la capacità di scoprire talenti e, soprattutto, per averli strutturati, fatti maturare e presentati al collezionismo e al mercato nazionale.

Questi autori provengono tutti dall’area Sud Orientale siciliana, hanno tutti una storia professionale recente e proporranno ciascuno la propria ricerca o un progetto personale, specifico per questa mostra.

L’intenzione del curatore è di avere una visione non sempre omogenea e consequenziale delle opere in mostra, meglio una vicinanza di personalità tra loro differenti quanto autentiche.

“Non sono autori minori o trattati per tali – avverte Sarnari – tra questi ci potrebbe essere il nostro prossimo progetto di galleria o anche un futuro grande autore. Questi sono i momenti in cui vagliamo la ricerca, la sensibilità artistica ma anche gli aspetti caratteriali. Quelli che mostrano le fragilità e/o la maturità professionale, tutti aspetti fondamentali per una galleria che investe tanto negli artisti emergenti”.

L’opening della mostra è per sabato 23 marzo alle 19.00 alla Galleria Quam a Scicli, la serata di apertura è aperta al pubblico e saranno presenti le autrici e gli autori, l’ingresso è gratuito e la mostra rimarrà aperta fino al 27 aprile con gli orari di galleria.