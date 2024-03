RAGUSA – Torna “Il raccontafiabe”, uno dei più esilaranti ed apprezzati spettacoli per famiglie messo in scena dalla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa.

Domenica 24 marzo alle ore 17.30, alla Maison GoDoT, i bravissimi Alessio Barone, Benedetta D’Amato e Lorenzo Pluchino della compagnia teatrale diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, accompagneranno i piccoli e grandi spettatori nel magico mondo delle fiabe che Luigi Capuana, svestiti i panni di serio scrittore verista, ha raccolto trasformandosi in un narratore di storie ricche di fantasia. Invenzioni fiabesche che riprendono la tradizione e che, rielaborate, diventano esse stesse tradizionali.

E allora “C’era una volta”, che è il titolo della prima raccolta di Capuana così come il classico incipit che accomuna ogni favola, si materializza nel suo incontro con l’arte teatrale, e principi e principesse, orchi e streghe, incantesimi e segreti, come d’incanto abiteranno la Maison GoDoT, catapultando gli spettatori in una dimensione senza tempo. Si prenderà parte ad un gioco emozionante e ricco di gioiose interazioni, colorato dalla funambolesca regia di Vittorio Bonaccorso, che cura anche le musiche e gli oggetti di scena, e dai vivaci costumi di Federica Bisegna, che cura anche l’adattamento del testo.

“Il legame tra fiaba e teatro non stupisce – spiega il regista Vittorio Bonaccorso – e il più evidente segnale del favore incontrato dalle fiabe dello scrittore siciliano è dato dalla loro accoglienza nel novero delle fiabe tradizionali: le fiabe inventate da uno scrittore moderno non sono distinguibili da quelle che le donne del paese raccontano da secoli ai bambini.

Nell’ultima fiaba della sua prima raccolta “C’era una volta…”, il “Racconta-fiabe” – continua Bonaccorso – si cela l’autobiografico racconto della composizione dell’opera. Il racconta-fiabe è un «povero diavolo, che aveva fatto tutti i mestieri e non era riuscito in nessuno», che deve rivolgersi a un mago per trovare nuove fiabe. Così, anche noi ci rivolgiamo al Mago per cercare nei suoi magazzini nuove fiabe e portarle ai bambini per ritrovare, grazie al genio di Capuana, nella frase “C’era una volta…” la valenza educativa anche dei racconti legati alla vita paesana della Sicilia”.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769, anche whatsapp, o scrivere a info@compagniagodot.it. Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa dalle ore 17:30. Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente. È attiva una convenzione con la Libreria Flaccavento di Ragusa che permetterà ai clienti fidelizzati della storica libreria di ottenere una riduzione sul prezzo del biglietto.