Nell’ambito della continua ricerca di innovazione e miglioramento della qualità dei prodotti italiani, si è tenuto un incontro di grande rilevanza, presso la Camera di commercio di Ragusa, tra il Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Monti Iblei, presente con i rappresentanti della categoria dei confezionatori, e l’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato nelle persone di Matteo Taglienti e Annalisa Griffo.

L’argomento principale di discussione è stato il miglioramento dei sistemi di tracciabilità dell’olio, con particolare attenzione alla proposta da parte dell’istituto poligrafico della Zecca di Stato di uno strumento innovativo e tecnologicamente avanzato: uno speciale collarino dotato di un sistema di sicurezza fisica – con sofisticati sistemi di anticontraffazione e codifica univoca per la tracciabilità – e di un Qr code connesso ad una piattaforma digitale – Trust your food – attraverso il quale l’utente potrà risalire all’azienda produttrice dell’olio, conoscerne la storia, entrare nel loro marketplace virtuale.

Il Consorzio ha portato con entusiasmo ai produttori questa proposta, riconoscendone il suo potenziale sia come strumento di sicurezza, con la possibilità di fornire ai consumatori informazioni dettagliate e affidabili sulla provenienza e sulla qualità dell’olio che acquistano e per le aziende, sia come strumento distintivo sul mercato in termini di comunicazione e marketing.

L’incontro è stato caratterizzato da un dialogo costruttivo e propositivo, con molte domande, di tipo tecnico, da parte dei presenti e anche da parte degli ospiti, che puntano a perfezionare quanto proposto.

Entrambe le parti hanno messo in primo piano l’importanza di garantire la massima trasparenza e sicurezza nella filiera dell’olio, dal produttore al consumatore finale.