I gesuiti un ordine di santi, maestri e viaggiatori, questo il titolo di una nuova mostra che sarà inaugurata a Modica giovedì 21 marzo alle ore 20.00 presso l’aula Capitolare del Duomo di S. Pietro a Modica.

Uno spazio di condivisione culturale, un luogo che vuole valorizzare l’operato dell’Ordine dei Padri Gesuiti nella Capitale della Contea in più di tre secoli di presenza e di predicazione.

Una presenza che si è manifestata tanto nella grande opera di evangelizzazione della città e del territorio ma anche in quegli strumenti come l’istruzione e la cultura di cui si sono fatti promotori i Padri Gesuiti quando fondarono il loro Collegium nel XVII secolo, oggi Palazzo degli Studi.

Arte, storia, e vicende che legano insieme una grande realtà artistica come la chiesa di Santa Maria del Soccorso alla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo. Un percorso di riqualificazione con l’esposizione all’interno della mostra delle tele pittoriche proveniente dalla Chiesa di “del Soccorso” e della tela appena restaurata del Martirio di San Pietro Apostolo.

Un intervento che segue quelli già messi in campo dalla Parrocchia San Pietro Apostolo insieme alle associazioni culturali La via delle Collegiate e Petra Mazara con l’apertura dell’Area espositiva Cappella Mazara e del Campanile del Duomo. Luoghi che si inseriscono in una più ampia visione di valorizzazione del patrimonio culturale religioso della città, promossa dalla Diocesi di Noto e dalle parrocchie della città.

Appuntamenti da non perdere:

Giovedì 21 marzo 2024 ore 20.00

Inaugurazione della mostra alla presenza di S. E. Rev. Ma Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.

Sabato 23 Marzo 2024 ore 17.00

Convegno dal titolo “La simbologia dell’uovo nelle tradizioni religiose” evento che si inserisce nell’ambito delle iniziative di N’Uovo – Momento Urbano Condiviso cui seguirà la possibilità di poter visitare la mostra accompagnati dalla Prof. ssa Maria Terranova, ispettrice onorario della Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa, e dal Dr. Girolamo Causarano, specialista in Arte e Teologia.