Come ogni anno, il 25 aprile è il giorno in cui si celebra l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, e la definitiva caduta del regime fascista.

È un giorno fondamentale per la nostra storia di unità e di identità nazionale, simbolo della Resistenza e della

lotta partigiana.

In tutte le città d’Italia, da nord a sud, tra gli eventi del programma della festa c’è il solenne omaggio, al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo ai caduti e ai tanti dispersi italiani nelle guerre.

Anche la città di Comiso ha riportato dei caduti nei conflitti mondiali, pagando a caro prezzo e con vite umane,

il raggiungimento della libertà e dell’identità nazionale dedicando ai suoi eroi un monumento al loro perenne

ricordo.

Il rispetto di tale memoria storica è doverosa e necessaria così come l’osservanza della sacralità del luogo con l’apposizione del Tricolore, simbolo di Identità ed Unità Nazionale.

La presenza della Bandiera Italiana innanzi al monumento ai caduti acquista un significato più pregnante ed onorifico se si pensi al valore che i padri costituenti hanno voluto attribuire ai tre colori del vessillo: Il verde quale simbolo dei prati e della macchia mediterranea, il bianco quale rappresentazione della neve che ammanta le Alpi e gli Appennini nel periodo invernale ed il rosso quale omaggio ai caduti che hanno immolato la loro vita per la nazione.

Europa Verde, in prossimità del giorno del 25 Aprile 2024, si fa portavoce di tale valore ed ideale, auspicando

che, stavolta, il Sindaco ed i Suoi Amministratori vogliano dar voce, onore, rispetto e memoria a quanti, cittadini comisani e non, hanno sacrificato la loro vita per il bene della nostra Patria apponendo al monumento ai caduti il nostro Tricolore.

A tal fine ricorda che già in data 14 febbraio 2020 era stata inoltrata alla suddetta Amministrazione tale istanza da parte dell’Associazione politico culturale Berlinguer Comiso ma che, purtroppo, è rimasta, ad oggi, lettera morta e senza riscontro.

Comiso, lì 21 marzo 2024

Europa Verde Comiso

Il portavoce Arch. Sandra Gianna