Un concerto dal titolo “La musica si fa preghiera” sarà eseguito dal pianista Filippo Gorini presso la Chiesa Collegiata di S. Maria di Betlem a Modica, martedì 26 Marzo alle ore 19.00, in occasione della Settimana Santa.

Un evento dal forte valore simbolico che si inserisce nel contesto dei festeggiamenti pasquali e in particolare della Settimana Santa. Una riflessione in musica che introduce al triduo pasquale attraverso le composizioni di grandi artisti del passato da Bach a Beethoven fino a Schubert, compositori che con le loro opere hanno ripercorso il significato di questo particolare momento per la cristianità dove il dolore trasfigurato si pone come cammino verso la risurrezione e la rinascita di ognuno di noi.

I brani saranno eseguiti da Filippo Gorini, ospite in città grazie all’Associazione Mozart Italia sezione Modica. Filippo Gorini è Vincitore del “Premio Abbiati” della critica italiana quale “miglior solista” dell’anno 2022, del Franco Buitoni 2023, del Borletti-Buitoni Trust Award 2020 e del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn nel 2015. Suona regolarmente nelle più importanti stagioni concertistiche internazionali come il Konzerthaus di Berlino o il Konzerthaus di Vienna.

Ha suonato e inciso come solista con importanti orchestre, fra cui l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Tra i principali impegni del 2023, il debutto al Teatro San Carlo di Napoli e alla Carnegie Hall di New York.

I tre dischi incisi per Alpha Classics, dedicati a Beethoven e Bach, sono stati elogiati dalla critica internazionale (The Guardian, Le Monde, BBC Music Magazine, e molti altri).

Il concerto “La musica si fa preghiera” è organizzato dall’Associazione Mozart Italia sezione di Modica insieme alla Parrocchia Collegiata di S. Maria di Betlem e all’Associazione ‘La via delle Collegiate’.

Un sentito ringraziamento da parte del comitato organizzatore al Comune di Modica, alla regione Sicilia, a n’Uovo movimento urbano condiviso e alla Ditta Contino pianoforti.